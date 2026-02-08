Любопитно

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

8 февруари 2026, 07:12
Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите
Източник: iStock/GettyImages

П уканките, дори обикновените и без добавки, могат бързо да повишат нивата на кръвната захар. Особено вредни са в големи порции или при редовна консумация. Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата.

Как пуканките влияят на нивата на глюкозата

Пуканките са пълнозърнест въглехидрат, който съдържа нишесте, което тялото разгражда до глюкоза по време на храносмилането. Тази глюкоза навлиза в кръвния поток, причинявайки естествено повишаване на нивата на кръвната захар.

Според USDA , разтворимите фибри в пуканките забавят храносмилането. Те действат като буфер, помагайки за ограничаване на внезапните пикове и регулирайки скоростта на усвояване на глюкозата. Когато ядете обикновени пуканки умерено, фибрите им помагат за поддържане на стабилни нива на кръвната захар.

Защо размерът на порцията е важен

Една чаша пуканки, приготвени с въздух, съдържа около 6,2 грама въглехидрати, което е сравнително малко количество за лека закуска. Въпреки това, консумацията им директно от торбичката или кофата в киното може да доведе до консумация на няколко порции наведнъж.

Например, някои кутии за пуканки за киносалоните могат да поберат почти 24 чаши и да съдържат 148 грама въглехидрати. Консумацията на такава голяма порция може значително да повиши нивата на кръвната ви захар, дори ако пуканките са неподсладени.

Видове пуканки

Пуканки, приготвени на въздух (обикновени). Този вариант с високо съдържание на фибри има най-нисък гликемичен индекс, защото не съдържа добавени захари или преработени масла.

Пуканки със зехтин или масло от авокадо. Съдържат полезни за сърцето мазнини, които действат като буфер, заедно с естествени фибри, забавяйки усвояването на въглехидратите и спирайки скоковете на кръвната захар.

Пуканки в микровълнова фурна. Загряването на пуканки в микровълнова фурна може да направи нишестето в пуканките по-смилаемо, което води до по-бърз гликемичен отговор.

Карамелизирана или шоколадова глазура. Те имат най-висок гликемичен индекс, защото простите захари, комбинирани с нишесте, причиняват бързо покачване на нивата на кръвната захар и инсулин.

Какви са ползите от яденето на пуканки?

За да поддържате нивата на кръвната си захар в нормални граници, имайте предвид следните съвети:

  • Яжте с протеини – Комбинирайте пуканките с малка шепа бадеми или резен сирене. Добавянето на протеини и здравословни мазнини помага за забавяне на разграждането на въглехидратите до глюкоза.
  • Следете тялото си – Ако имате диабет, проверявайте кръвната си захар около два часа след хранене. Тази практика може да ви помогне да определите личния си отговор на различните размери на порциите и специфичните добавки.
  • Избирайте пълнозърнести храни – за да сте сигурни, че получавате пълното съдържание на фибри от всяко зърно пуканки, избирайте пълнозърнести храни пред ултра-преработените. Плътността на фибрите играе важна роля за забавяне на усвояването на захарта и предотвратяване на пикове.

По темата

Източник: rbc.ua    
пуканки кръвна захар гликемичен индекс въглехидрати фибри размер на порцията глюкоза диабет здравословни комбинации пълнозърнести храни
Последвайте ни
