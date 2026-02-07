У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия иска Съединените щати да признаят Крим за руски, но Украйна никога няма да предприеме стъпки, които противоречат на нейната конституция, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на украинския държавен глава пред журналисти.

„Смятам, че Русия най-вероятно изпраща сигнал на Америка да признае Крим. Разбирайки, че Украйна няма да го признае“, посочи Зеленски.

В този контекст държавният глава на Украйна каза, че краят на войната трябва да е достоен и стабилен, „без да се създават нови рискове от война чрез възнаграждаване на агресора“.

„Ние просто казваме, че ако някой иска да реши въпроси, които ни засягат и противоречат на украинската конституция или законодателство, Украйна няма да подкрепи такива споразумения“, подчерта Зеленски.