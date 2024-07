Битката на крал Чарлз с рака го е променила драстично (СНИМКИ)

К рал Чарлз III изтърпя много през последните месеци. Въпреки привидно бързото му възстановяване, външният му вид рисува различна история и ни показва каква жертва е поело здравето му в тази неравна битка с неприятната болест.

Представители на Бъкингамския дворец разкриха, че крал Чарлз е бил диагностициран с рак през февруари 2024 г. Забележително е, че само няколко месеца по-късно крал Чарлз се върна към обществените си задължения, докато все още се лекува.

Когато Чарлз се появи на Trooping the Colour, облечен в кралското си облекло на 15 юни 2024 г., кралските ентусиасти въздъхнаха с облекчение. Ако не знаехте за рака, вероятно дори нямаше да забележите, че нещо се е променило. Въпреки това кралският редактор Емили Фъргюсън подчерта значителната разлика във външния вид на крал Чарлз от преди година в X (бивш Twitter).

Spot the difference...



The left is the King at last year's Garter Day - the right is the King at this year's Garter Day pic.twitter.com/XtGNM5TpbP