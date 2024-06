Кралица Камила: Чарлз няма да направи това, което му кажат

К ралят „се справя добре“, но „не иска да намали темпото и не прави това, което му кажат“, заяви кралицата.

Кралската особа е разговаряла с писателя Лий Чайлд, който в събота се появи на втория годишен фестивал „Кралската читалня“ в двореца Хамптън Корт в Съри.

Авторът на поредицата за криминалния трилър „Джак Ричър“ казва „това ми прилича на типичен съпруг“.

The King is "doing fine" but "won't slow down and won't do what he's told", the Queen has said



