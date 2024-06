Принцеса Кейт присъства на парада по случай рождения ден на Чарлз III

К ейт, съпругата на британския престолонаследник принц Уилям, пристигна в Бъкингамския дворец за първата си обществена проява, откакто преди пет месеца операция показа, че е болна от рак, съобщи Ройтерс, позовавайки се на телевизия Скай нюз.

Кейт пристигна в автомобил със съпруга си принц Уилям и трите им деца, за да гледат церемонията "Посрещане на знамената" – ежегоден военен парад в центъра на Лондон за официалния рожден ден на британския монарх.

‘The Princess of Wales has arrived, alongside her three children… it’s such a celebration!’



Crowds at Buckingham Palace roar with excitement as Princess Kate is seen in public for the first time since December, for Trooping the Colour.



