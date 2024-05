Крал Чарлз отново отлага кралските си ангажименти, ето причината

75-годишният крал Чарлз III имаше първото си публично посещение от месеци насам на 30 април, а на 9 май заяви, че е бил "пуснат от клетката си" по време на посещение във военно училище.

По-малко от месец след завръщането си към публичните задължения обаче той отново трябваше да се откаже от всякакви посещения, които биха отвлекли вниманието от общите избори, свикани от министър-председателя Риши Сунак.

Изявлението на краля и кралица Камила гласи: "След изявлението на министър-председателя от този следобед, с което се свикват общи избори, кралското семейство - в съответствие с обичайната процедура - ще отложи ангажименти, които могат да изглеждат като отклоняване на вниманието или разсейване на предизборната кампания."

"Техни Величества поднасят искрените си извинения на всички, които могат да бъдат засегнати в резултат на това."

Макар че този ход може да е в съответствие с конвенцията, той е удар за Чарлз и Бъкингамския дворец, които бяха подготвили натоварена програма за юни, която сега ще бъде застрашена.

Изборите са насрочени за 4 юли, което означава, че планираните дотогава събития могат да бъдат прекъснати.

Кралят вече се отказа от планираното си пътуване до Крю в Чешир, където в петък трябваше да посети производителя на автомобили от висок клас Bentley и обществен център.

Някои от тях все пак ще бъдат осъществени, включително участието му в събитията, посветени на 80-годишнината от десанта в Деня D на 6 юни.

Все още обаче не е ясно дали държавното посещение на императора и императрицата на Япония ще трябва да бъде отложено.

Кралят също така има потенциален голям лидерски момент през юни, когато се очаква да се проведе парадът по случай рождения му ден - Trooping the Colour.

Той трябваше да вземе важно решение дали на 75 години и докато все още се лекува от рак, ще може да язди кон или ще бъде изпратен на балкона на Бъкингамския дворец. Наскоро Daily Telegraph съобщи, че се очаква да се насочи само към балкона.

Така или иначе, снимките на кралските особи на балкона на Бъкингамския дворец са емблематични, а Trooping редовно привлича големи тълпи.

И все още хипотетично не е изключено принцеса Кейт да се появи на балкона, макар че всички знаци от двореца Кенсингтън досега сочат, че неработен ден означава напълно извън светлината на прожекторите.

Децата ѝ, принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, редовно са звезди на шоуто.

Не е ясно дали ще се наложи то да бъде отменено, въпросът обикновено не възниква, тъй като повечето парламентарни избори се провеждат през май.

