Чарлз III ще участва в официалните тържества по случай Trooping the Colour

С лед малко повече от две седмици крал Чарлз III ще участва в официалните тържества по случай рождения си ден. Монархът се завръща към публичните си задължения, докато продължава да се лекува от рак, съобщи Ей Би Си.

Новината идва на фона на съобщенията, че съпругата на принц Уилям, Кейт, ще пропусне публичната репетиция за събитието, тъй като и тя се лекува от рак. Все още не е ясно дали принцесата на Уелс ще присъства на основната церемония, известна като Trooping the Colour, на 15 юни.

