Тръмп: Изпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време"

И зпращането на сухопътни войски в Иран би било "загуба на време", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред "Ен Би Си Нюз". По думите му това не се налага и би било излишно, предаде Франс прес.

"Това е загуба на време. Та те загубиха всичко. Загубиха военноморските си сили. Загубиха всичко, което можеха да загубят", посочи той пред американския телевизионен канал. Помолен да коментира думи от вчера на иранския външен министър Абас Арагчи също пред Ен Би Си, че евентуална сухопътна операция срещу Ислямската република няма да постигне нищо, Тръмп заяви, че това са "безполезни приказки".

В изказването си пред американската телевизия първият дипломат на Иран добави, че страната му е подготвена за "всякакви развои на ситуацията, дори и за морски десант".

"Чакаме ги. Сигурни сме, че можем да им се противопоставим и че това ще бъде катастрофа за тях", добави той.

ШРИ ЛАНКА УСТАНОВИ КОНТРОЛ НАД ИРАНСКИ КОРАБ ОТ СТРАХ ОТ АМЕРИКАНСКА АТАКА

Шри Ланка установи днес контрол над иранския военен кораб, който вчера бе допуснат да акостира в нейни води поради повреда в двигателя, съобщи високопоставен представител на властите. Двеста и четири членният екипаж на плавателния съд "Бушехр" бе евакуиран и отведен първо на борда на три кораба на шриланкийските военноморски сили, а след това във военно поделение край столицата Коломбо.

"Нашите военни установиха контрол над кораба, който ще бъде отведен в Тринкомале", пристанище в североизточната част на острова. Четирима иранци остават на борда, за да помагат на шриланкийските моряци, уточни високопоставеният представител на властите.

Вчера шриланкийският президент Анура Кумара Дисанаяке позволи на иранския съд да влезе в териториалните води на острова, след като корабът докладва за проблем с единия от двата си двигателя.

Това се случи ден след като САЩ торпилираха иранска фрегата.

САУДИТСКА АРАБИЯ ТВЪРДИ, ЧЕ Е ПРЕХВАНАЛА ТРИ ДРОНА ИЗТОЧНО ОТ РИЯД

Саудитска Арабия унищожи три дрона източно от столицата Рияд, съобщи местното Министерство на отбраната, на фона на продължаващите седми пореден ден ирански атаки в района на Залива в отговор на американско-израелската военна кампания срещу Ислямската република.

"Безпилотните летателни средства бяха прехванати и унищожени източно от Рияд", каза говорител на ведомството. По-рано днес саудитските власти съобщиха за прехванати три ракети, летящи към авиобаза "Принц Султан" край Рияд, в която са разположени американски военнослужещи.