България

Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник

Младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер

6 март 2026, 15:02
Уволняват полицая, причинил тежка катастрофа в Перник
Източник: БТА

П редстои да бъде уволнен полицаят, причинил тежка катастрофа в Перник в края на октомври 2025 година, заяви служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Служителят е бил отстранен за максимално дългия срок, след това е бил възстановен на заеманата от него позиция, впоследствие е бил предложен за уволнение. Предстои да бъде издадена заповедта за уволнение и предстои това да се случи, каза в отговор на въпрос в рамките на парламентарния контрол служебният вътрешен министър.

Уволниха полицая с положителен тест за алкохол, причинил катастрофа във Велико Търново

Въпросът бе зададен от народния представител Димо Дренчев от парламентарната група на „Възраждане“ относно тежка катастрофа на 19 октомври миналата година по пътя Перник-София.

Уволнения на полицаи във връзка с две тежки катастрофи със загинали в София

На 19 октомври младши експерт Ивайло Петров, е отказал да бъде тестван с дрегер за наличие на алкохол и е отказал да даде кръвна проба след катастрофата. Образувано е дисциплинарно производство, за нарушение на служебната дисциплина - неспазване на етичния кодекс. Петров е бил временно отстранен за два месеца, а с последваща заповед срокът е удължен до 21 януари, каза Дечев.

Тежка катастрофа Перник Емил Дечев
Последвайте ни
Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Индийска приказка: Кейт Мидълтън се включи в празника Холи, изтанцува боливудски танц

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета

Христо Гаджев: Ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

47-годишен мъж загуби паметта си заради хапчета за киселини, приемал ги 5 години

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

Audi тихо спира поръчките на A8 в Германия

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 20 часа
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 17 часа
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 16 часа
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

България Преди 50 минути

Със специално шествие децата от Монтана прогониха зимата и злото. Кметът Златко Живков бе домакин на малките гости пред Общината, където получи символични дарове за здраве. Празникът завърши с много танци, музика и снимки за спомен от събитието

,

Титанични сблъсъци в „The Floor” тази седмица по NOVA

Любопитно Преди 1 час

Игра на нерви очаква участниците в неделя от 20:00 ч.

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Какво е X Money? Супер-приложението на Илон Мъск, което може да промени начина, по по който боравите с пари

Свят Преди 1 час

Сбогом на традиционните банки? X Money обещава 6% лихва, метални карти и пълно управление на финансите директно през платформата на Мъск, превръщайки я в западния еквивалент на WeChat

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

Нов случай на вандализъм срещу български клуб в Битоля

България Преди 1 час

Извършителите са били маскирани и са изписали надписи върху сградата на клуба

<p>Ситуацията в Близкия изток обсъдиха&nbsp;Запрянов и военният министър на Турция</p>

Ситуацията в Близкия изток обсъдиха в телефонен разговор Запрянов и военният министър на Турция

България Преди 2 часа

От МО посочват, че е била изразена дълбока загриженост от развитието на военния конфликт

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Защо Иран е голямата награда: Богатствата, заради които Тръмп не сваля мерника

Свят Преди 2 часа

Повече от петрол и идеология: Вижте какви стратегически съкровища крие Иран и защо икономическият прагматизъм на Тръмп превърна страната в най-скъпата мишена на глобалната шахматна дъска

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Русия и Украйна извършиха размяна на 300 военнопленници

Свят Преди 2 часа

САЩ и Обединените арабски емирства са действали като посредници при размяната

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

На 48 години почина изтъкнатият журналист и администратор Николай Пръвчев

България Преди 2 часа

=

Тошко Йорданов: НАТО е единствената ни защита, ядрен чадър ни прави потенциална цел

България Преди 2 часа

"Не знам как ще бъдем ядрена държава", каза той

<p>Словашкият премиер Фицо защити&nbsp;Орбан след заплахите на Зеленски</p>

Фицо защити Орбан: Ако Зеленски продължи да се държи така, може и други страни да блокират заема от 90 млрд. евро

Свят Преди 2 часа

Ако блокира 90 млрд. евро, ще дам адреса му на ВСУ, каза Зеленски по адрес на Орбан

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Индонезия ще се оттегли от Съвета за мир на Тръмп, ако той не е от полза за палестинците

Свят Преди 2 часа

.

„Изживей България“ показва съкровищата на Белене

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Как Кристи Ноем окончателно загуби Тръмп - и работата си

Свят Преди 2 часа

От любимка на президента до персона нон грата: Как поредица от скандали, една фатална лъжа пред Конгреса и личната ’драма’ на Ноем принудиха Тръмп да избере ММА боец за неин заместник

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Битка за оцеляване: Линдзи Вон отново тренира в залата след контузията на Олимпиадата

Любопитно Преди 3 часа

Тя получи сложна фрактура на пищяла по време на игрите в Милано-Кортина на 8 февруари

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

Гърция разпъва щит над България, ще ни пази с изтребители F-16 и "Пейтриът"

България Преди 3 часа

Това ще стане по искане на българската страна

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Гаф в Малибу: Майстор объркал Ким Кардашиян с Бианка Ченсори, Кание поискал уволнение

Любопитно Преди 3 часа

Ченсори беше разпитанa за поредица от въпроси относно мащабния ремонт около дома за 57 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

9 странни и леко отблъскващи неща, които кучето ви прави (и защо)

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Деца отливат фосили в Кърджали

sinoptik.bg
1

Тайните на Китайската чаена церемония

sinoptik.bg

Енчев със суров коментар за “Бангаранга”

Edna.bg

Мадлен Алгафари за болката: Защо скръбта има нужда от глас

Edna.bg

Ханзи Флик разкри кой юноша на Барселона му напомня на Филип Лам

Gong.bg

Малена Замфирова е в болница на монахини

Gong.bg

България и Гърция договориха подкрепа за противовъздушната ни отбрана

Nova.bg

Предстои дълъг период с усещане за ранна пролет

Nova.bg