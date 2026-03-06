Европейската комисия порица изказването на Зеленски

Г оворител на Европейската комисия порица днес изказване на украинския президент Володимир Зеленски, насочено срещу Унгария.

"Такъв език е неприемлив, не може да се отправят заплахи срещу държави от ЕС", подчерта говорителят.

Според нас подобни изказвания от която и да било страна не помагат с нищо за постигането на общите ни цели - осигуряване на заем за украинската страна, оказване на натиск над Русия да прекрати войната, както и постигане на енергийна сигурност.

Орбан: Това ще деблокира европейското финансирането за Украйна

"Продължаваме разговорите с всички замесени страни", отбеляза говорителят. По неговите думи засега има много изказвания, които водят към задълбочаване на споровете.

"Нашата цел е всички малко да се успокоят, да се въздържат в изказванията и да положат усилие за постигането на общите цели", каза той.

Говорителят потвърди, че ЕК е в готовност да помогне на Украйна, включително финансово, за да бъде поправен петролопроводът "Дружба" и да се възстанови снабдяването с руски петрол на Унгария и Словакия.

Унгария с ултиматум към Украйна

Орбан и Зеленски си размениха остри думи в последните седмици, след като украинската страна съобщи, че петролопроводът е прекъснат от руски въздушен удар. Унгария поиска проверка на състоянието на съоръжението и междувременно отказа да осигури необходимото единодушие за предоставяне на 90 млрд. евро от ЕС на Украйна през следващите две години.

"Надяваме се, че никой в ​​ЕС няма да продължи да блокира 90-те млрд. и че украинските войници ще имат оръжия", каза Зеленски пред журналисти в Киев: "В противен случай ще дадем адреса му на нашите въоръжени сили, на нашите хора. Нека му се обадят и да говорят с него на техния език."