Поларизиращият Пийт Хегсет: От фронтовата линия до върха на Пентагона

В етеран и бивш водещ на Fox News, Пийт Хегсет, е новият министър на отбраната в администрацията на Доналд Тръмп. На 44 години той поема най-високия пост във военната йерархия на САЩ, след като спечели решаващ вот в Сената.

Решаващият глас беше на вицепрезидента Джей Ди Ванс. Това отбелязва едва втория случай в американската история, в който вицепрезидентът трябва да наруши равенството при потвърждаване на министър от кабинета, предаде SkyNews.

Назначението на Хегсет от самото начало предизвика вълна от полемика. Критиките се засилиха още повече, след като името му бе свързано с участие в два групови чата в Signal, обсъждащи чувствителни военни операции.

Но кой е Пийт Хегсет – и защо около него се съсредоточиха толкова много спорове?

Пийт Хегсет е ветеран от Националната гвардия, участвал в мисии в Ирак и Афганистан. Преди назначението си от Тръмп той бе познат като популярна консервативна личност в медиите. След като завършва Принстън през 2003 г., става пехотен офицер и заминава на мисии в чужбина, включително в залива Гуантанамо.

Хегсет е бил начело на организацията Concerned Veterans for America, която получава подкрепа от консервативните милиардери Чарлз и Дейвид Кох, както и кандидат за Сената в Минесота през 2012 г., макар и без успех. По-късно се превръща в съ-водещ на сутрешното предаване Fox & Friends Weekend по Fox News Channel, където работи десетилетие.

Срещите му с Доналд Тръмп – тогава бизнесмен, а по-късно политик – в ефир прерастват в приятелство, което изглежда проправя пътя към министърското кресло.

Хегсет е и автор на няколко книги, някои от които са издадени чрез Fox. Една от тях е The War On Warriors. Тръмп лично похвали тази книга при обявяването на номинацията, отбелязвайки нейната класация от "девет седмици в списъка на бестселърите на New York Times, включително две седмици под НОМЕР ЕДНО".

Според биография на Fox News, Хегсет има магистърска степен по публична политика от Харвардския университет, Училище по управление "Джон Ф. Кенеди".

Въпреки всичко, критиците му смятат, че липсата на опит във висше армейско командване или сферата на националната сигурност го прави некомпетентен за поста министър на отбраната.

Противоречиви военни позиции

В най-новата си книга - The War On Warriors: Behind The Betrayal Of The Men Who Keep Us Free - Хегсет се подиграва на транссексуалните военнослужещи, като твърди, че военните търпят отлив на новобранци. Той пише: "Белите синове и дъщери на Америка си тръгват и кой може да ги вини?"

Макар да включва "синове и дъщери" в текста, поставя под въпрос и ролята на жените в бойните действия.

В интервю за подкаста The Shawn Ryan Show миналата година той заявява: "Всичко за мъжете и жените, които служат заедно, прави ситуацията по-сложна, а усложнението в битката означава, че жертвите са по-лоши. Просто казвам, че не трябва да имаме жени в бойни роли - това не ни направи по-ефективни, не ни направи по-смъртоносни, направи битката по-сложна". Той твърди още, че допускайки жени в бойни звена, "променихме стандартите", което според него е снишило бойните възможности на частите. Важно е да се отбележи, че от 2016 г. всички бойни роли в американската армия са отворени за жени, които трябва да преминат същите тестове като мъжете.

Хегсет защитава и военнослужещи, обвинени във военни престъпления, като през 2019 г. призовава Тръмп в телевизионното си предаване да помилва редица от тях — нещо, което действително се случи.

Сред помилваните има командос, обвинен в убийство на заподозрян афганистански производител на бомби, и лейтенант, наредил стрелба по трима афганистанци. Освен това Тръмп повишава наказан военноморски тюлен, осъден за позиране с тялото на убит пленник от Ислямска държава.

Обвинения в сексуално насилие от 2017 г.

През ноември бе публикуван полицейски доклад, в който се описва как през 2017 г. е подадено оплакване срещу Хегсет за сексуално насилие, но до обвинения не се стига. Преди оповестяването на доклада, той сам признава, че е изплатил неуточнена сума като извънсъдебно споразумение с жената, която го е обвинила.

Полицейската документация сочи, че жената – посочена като "Джейн Доу" – твърди, че е била нападната от Хегсет, който ѝ взел телефона, препречил вратата на хотелската стая и не й позволил да си тръгне. Хегсет настоява, че срещата е била по взаимно съгласие, отричайки нарушение, а неговият адвокат Тимъти Палаторе отбелязва, че разследването не е стигнало до обвинения „поради липса на доказателства“.

Други спорни моменти в биографията му

Критиците на новия министър на отбраната изтъкват и твърдения за злоупотреба с алкохол, лошо финансово управление и неподобаващо поведение преди поемането на поста му. Статия в списание New Yorker твърди, че обвиненията са го принудили да напусне ръководни постове в две благотворителни организации за ветерани. Сигналите включват инциденти, при които Хегсет, според очевидци, в нетрезво състояние е възпрепятстван да излезе на сцената с екзотични танцьорки в клуб в Луизиана, както и скандиране "Убий всички мюсюлмани" по време на нощувка в Охайо през 2014 г.

В отделен случай New York Times публикува имейл от майката на Хегсет от 2018 г., в който тя го нарича "насилник на жени". По-късно тя оттегля думите си и се извинява. При зададени въпроси от Sky News Хегсет отказва да коментира тези обвинения.

Защо Тръмп избра именно него?

Тръмп е наблюдавал Хегсет известно време. Според информации, е обмислял да го назначи за министър по въпросите на ветераните още през 2016 г., и отново през 2018 г., след освобождаването на Дейвид Шулкин.

Възгледите на Хегсет често съвпадат с тези на Тръмп – двамата споделят консервативна визия за мъжествеността и милитаризма, а и са остри критици на НАТО. Хегсет ги нарича "самодоволни и импотентни нации, които искат от нас да спазваме остарели и едностранни отбранителни съюзи, които самите те не следват".

При представянето на избора си Тръмп описва Хегсет като "твърд, умен и истински вярващ в Америка на първо място... нашата армия отново ще бъде велика и Америка никога няма да отстъпи".

По повод на съмненията в миналото на Хегсет, президентът казва през декември: "Изглежда, че Пийт се справя добре сега", признавайки, че хората са "малко загрижени" за него, но му отдава доверие като "много умен човек" и "военен, когото познавам отдавна чрез Fox".

Драматично номиниране и одобрение с минимално мнозинство

Пийт Хегсет става един от най-спорните номинирани за шеф на Пентагона. Той получава поста след изравнено гласуване 51-50, като решаващият вот идва от вицепрезидента Ванс. За сравнение – министърът на отбраната на Джо Байдън, Лойд Остин, бе одобрен със 93-2 гласа през 2021 г., а първият министър на Тръмп – Джим Матис – бе потвърден с 98-1 през 2017 г.

Досега само веднъж е било необходимо вицепрезидент да даде решаващия глас за кабинет – през 2017 г., когато тогавашният вицепрезидент Майк Пенс даде гласа си за Бетси ДеВос като министър на образованието.

Трима републиканци – Сюзън Колинс, Лиза Мърковски и Мич Макконъл – се присъединиха към опозицията в Сената. На изслушването за потвърждение Хегсет бе обвинен в некомпетентност, а опозицията не спести критики: сенатор Крис Мърфи каза, че трудно може да се намери кандидат на Тръмп "толкова опасен и ужасно неквалифициран като Хегсет". Сенатската републиканска редица обаче го защити – лидерът на мнозинството Джон Тюн заяви, че Хегсет ще "донесе гледна точка на воина", благодарение на бойния си опит.

Демократът Джак Рийд отбеляза, че ще следи новия министър "като ястреб" и ще изисква пълна отчетност.

Безпрецедентна чистка във военното ръководство

Президентът Тръмп и Хегсет предприеха безпрецедентна реформа в Пентагона, освобождавайки върховния командир на Щабовете – генерал CQ Браун, който е едва вторият чернокож лидер на този пост. Хегсет дори изрази съмнение дали Браун би получил работата, ако не беше чернокож. Освободени са също адмирал Лиза Франчети, първата жена начело на военен клон, както и други висши офицери и генерал-адвокати, гарантиращи военното право.

Групови чатове за военни операции

Критиките към Хегсет ескалираха, когато по невнимание журналист бе добавен към секретен групов чат в Signal, в който се разискваха планове за удари срещу подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Главният редактор на The Atlantic Джефри Голдбърг видя как министърът публикува оперативни детайли – включително видове оръжие, цели и тайминг – в чата, заедно с вицепрезидента Ванс и други високопоставени лица.

В чата вицепрезидентът изрази раздразнение, че атаката ще бъде в полза на Европа, с коментара: "Просто мразя да спасявам Европа отново", на което Хегсет отвърна: "Напълно споделям вашата омраза към европейското живеене на чужд гръб. ЖАЛКО Е." След разкритията министърът първоначално отрече да са разкрити военни планове. Тръмп определи случката като "единствения проблем за последните два месеца", омаловажавайки случая.

Впоследствие изпълняващият длъжността генерален инспектор Стивън Стебинс започна разследване за употребата на Signal от Хегсет и други членове на военното ръководство.

Втори групов чат, този път със семейството

Скоро стана ясно, че има и втори таен чат в Signal – този път групата включва около дузина души, сред които съпругата на Хегсет Дженифър (бивш продуцент във Fox News), брат му Фил (старши съветник към Министерството на вътрешната сигурност), както и неговият юрисконсулт.

И двата случая предизвикаха вълна от искания за оставката на Хегсет. Президентът Тръмп обаче публично заяви: "Пийт върши страхотна работа. Всички са доволни от него. О, напълно [оставам уверен в него]. Попитайте хусите как се справя." Белият дом опроверга слуховете за търсене на нов министър на отбраната и декларира пълна подкрепа за Хегсет.

Въпреки това демократическите политици настояват за неговото отстраняване. Лидерът на малцинството в Сената Чък Шумър обобщи настроенията на опозицията в платформата X: "Продължаваме да научаваме как Пийт Хегсет излага животи на риск. Но [Доналд] Тръмп все още е твърде слаб, за да го уволни. Пийт Хегсет трябва да бъде уволнен."