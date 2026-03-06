Традициите са живи: Малки кукери гониха злото в Монтана

Н астоящи и бивши възпитаници на група „Звездички“ от Детска градина „Калинка“ и от Второ средно училище „Никола Вапцаров“ в Монтана преминаха днес през улиците на града, облечени като кукери, и гониха злото.

Кукерите спряха пред Общината, където бяха посрещнати от кмета Златко Живков, на когото подариха колан с чанове и кукла. Децата пресъздадоха тържеството на доброто в битката срещу злото с музика и танци.

Кметът Живков заяви, че се надява малките кукери да са прогонили студеното време, зимата и злото. Той изрази вярата си, че този ритуал ще донесе добрини за Монтана и благодари на децата, техните родители и учители, които са организирали ритуала. Малките гости получиха дарове и бяха изпратени с благопожелания и снимка за спомен.