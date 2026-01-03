Свят

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност

3 януари 2026, 22:00
Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка
Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела
Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход
Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване
Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция

Николас Мадуро е отвлечен от американски командоси при нощна акция
АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути

АП: Американските удари по Венецуела са продължили под 30 минути
Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия

Мадуро е обвинен в престъпления, свързани с наркотици и оръжия
Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

Доналд Тръмп потвърди: Николас Мадуро е заловен и изведен от Венецуела

З вукоизолационната пяна, покривала тавана на бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана, който пламна в новогодишната нощ и отне живота на 40 души, е обект на засилен интерес от страна на разследващите органи, предаде АФП.

Още от избухването на пожара в бар „Льо Констеласион“ в луксозния курорт, около 1:30 ч. местно време, се водят дебати дали са били спазени стандартите за безопасност. По това време заведението е било препълнено с млади хора, празнуващи настъпването на Нова година.

Беатрис Пийо, водещ прокурор в югозападния швейцарски кантон Вале, заяви пред журналисти, че основната хипотеза е запалване, причинено от „фойерверки или бенгалски свещи, прикрепени към бутилки шампанско и вдигнати твърде близо до тавана“ на сутерена на бара.

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва ниския таван, покрит със звукоизолационна пяна, който се възпламенява, а пламъците се разпространяват изключително бързо, докато посетителите продължават да танцуват, без да осъзнават смъртоносната опасност. След като ситуацията става ясна, настъпва паника.

Разследването действително се съсредоточава върху начина на монтаж на тази пяна и ще трябва да установи дали използваният звукоизолационен материал отговаря на изискванията и дали именно той е предизвикал пожара, уточни Пийо.

По думите на Фреди Риго, бивш професионален пожарникар във Франция и съдебен експерт, материалът, видим на кадрите онлайн, съответства на продукти, които са „лесно, дори много лесно, запалими“.

Той подчерта, че подобна пяна очевидно не отговаря на стандартите за пожароустойчивост от клас M1, изисквани за тавани в обществени сгради във Франция. Материалите с такъв рейтинг могат да се разграждат под въздействието на топлина, но не образуват пламъци или горящи капки, каквито се виждат във видеото. Когато звукоизолационната пяна не е обработена с огнеустойчиви вещества, огънят може да се разпространи изключително бързо, обясни експертът.

Ромен Амис, друг съдебен експерт по пожари, обърна внимание, че димът, отделян при горенето на подобни материали, е токсичен, особено в силно ограничени пространства, какъвто е бил препълненият сутерен на „Льо Констеласион“.

Той сравни трагедията в Кран-Монтана с пожара в бара „Куба Либре“ в Руан, Северна Франция, при който през 2016 г. загинаха 14 души. В двата случая ситуацията е сходна – силно запалима пяна на тавана, която отделя големи количества дим.

Пожарът в Кран Монтана: Кадри от мястото на трагедията
16 снимки
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година
пожар Швейцария бар Кран Монтана Нова година

Давид Зенуда, вицепрезидент на Съюза на занаятите и индустриите в хотелския и ресторантьорския сектор в Париж, определи използването на подобен тип пяна за звукоизолация в обществено заведение като „немислимо“. Той обясни, че за такива цели съществуват специализирани решения за покриване на тавани и стени, създаващи своеобразна конструкция „кутия в кутия“.

Обичайният подход включва гипсокартонени панели, върху които се поставят битумни плоскости с каменна вата, последвани от още един защитен слой – процес, който е сложен и изисква сериозни инвестиции. Методът, който изглежда е бил използван в бара в Кран-Монтана, наподобява звукоизолация за медийни кабини или звукозаписни студия, а не за обекти с обществен достъп.

Опасността е била същата, както ако управителите бяха покрили помещението с найлонови листове, допълни Зенуда, като подчерта, че в комбинация с фойерверките резултатът би бил идентичен. 

Източник: БГНЕС    
Пожар Кран Монтана Звукоизолационна пяна Жертви Нова година Бар Льо Констеласион Разследване Стандарти за безопасност Леснозапалими материали Фойерверки
Последвайте ни

По темата

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Проучване: Хората може би притежават ново сетиво

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

- Между скандал с жена или с тигър, какво бихте избрали? – Сибирски или бенгалски?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Роберт Фицо осъди остро атаката на САЩ срещу Венецуела

Свят Преди 57 минути

Той заяви, че като ръководител на правителство на малка държава трябва „решително да отхвърли подобно подкопаване на международното право“

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Тръмп публикува снимка на „заловения“ Мадуро на американски военен кораб

Свят Преди 1 час

На кадъра Мадуро е с големи очила и слушалки, които очевидно ограничават зрението и слуха му

Български рибар загина в Гърция

Български рибар загина в Гърция

Свят Преди 4 часа

Лодката се е преобърнала в района на устието на река Струма в Северна Гърция

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

Поклонението пред Димитър Пенев ще бъде в понеделник

България Преди 4 часа

То ще със стои от 10:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

Д-р Димов от НЗОК разяснява: Какви са правата ни при лечение в болница

България Преди 6 часа

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Аятолах Хаменей към САЩ: Иран няма да се даде на врага

Свят Преди 6 часа

Бургасбус

Кметът на Бургас: Очаквам ръководството на „Бургасбус” да коригира цената на билета в евро

България Преди 6 часа

Според НАП е налице необосновано увеличение на цената с 4 на сто

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

Бурята блокира трамваи в София: Линии 10 и 15 не се движат

България Преди 7 часа

Причината е паднало дърво върху контактната мрежа

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

От шофьор на автобус до президент - кой е Николас Мадуро

Свят Преди 9 часа

Мадуро е президент на Венецуела от 2013 г., след като пое властта след смъртта на Уго Чавес – популисткия ляв президент и негов ментор

Димитър Пенев

Почина великият Димитър Пенев

България Преди 9 часа

Поклонението ще се състои в понеделник, 5 януари, от 10:00 ч., на Националния стадион "Васил Левски" в София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е наредил въздушни удари по цели във венецуелската столица Каракас, включително военни бази. Най-малко седем експлозии отекнаха днес в столицата на Венецуела, над която ниско са прелетели самолети. Хора масово са наизлезли в паника от домовете си на улиците.

МВнР с предупреждение към българите във Венецуела

България Преди 9 часа

С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

България Преди 10 часа

В автомобила се е возило семейство с две деца

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

„Не стойте на открито, потърсете сигурен подслон“, съветва ГДПБЗН

България Преди 10 часа

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) публикуваха съвети към гражданите във връзка с предупреждението за силен вятър

Огромно дърво рухна върху кола в София

Огромно дърво рухна върху кола в София

България Преди 11 часа

По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало и върху иначе оживен тротоар

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Шокираща поява на Мики Рурк в Лос Анджелис

Любопитно Преди 11 часа

Холивудската звезда е заплашен да бъде изселен от дома си заради неплатен наем

Мишел дьо Нострадам

Какви са предсказанията на Нострадамус за 2026 г.

Любопитно Преди 11 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Годината започва с усещане за пролет

sinoptik.bg
1

800 души скочиха в Северно море на Нова година

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова си взе довиждане с публиката.Актрисата прекратява кариерата си!

Edna.bg

Дакота Джонсън с нов мъж на Нова година!

Edna.bg

Десетки отдадоха почит на Димитър Пенев пред „Българска армия“

Gong.bg

Локомотив Пловдив подписа договор със свой юноша

Gong.bg

САЩ нанесоха удари по Венецуела, заловиха и екстрадираха Мадуро

Nova.bg

Отиде си легендата на българския футбол Димитър Пенев

Nova.bg