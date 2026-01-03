Свят

Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

Тялото на две швейцарки на 21 и 16 години и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им

3 януари 2026, 17:18
Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария
Източник: БТА/АР

П ървите тела на жертвите на пожара в Швейцария в препълнен бар в ски курорта Кран Монтана, разразил се в нощта на Нова година бяха идентифицирани от полицията, предаде Франс прес.

Тялото на две швейцарки на 21 и 16 години и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им, съобщи полицията на кантон Вале, в югозападната част на Швейцария.

Вчера полицията във Вале каза, че 113 от 119 ранените в пожара също са били идентифицира. Сред тях има 71 швейцарци, 14 французи, 11 италианци, четирима сърби, а също и по един босненец, белгиец, поляк, португалец, както и един гражданин на Люксембург.

Франция днес обяви, че сред ранените има 16 французи.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Пожар Швейцария Кран Монтана Жертви Ранени Идентифициране Кантон Вале Нова година Ски курорт Чужди граждани
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

