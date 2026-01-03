Идентифицираха първите жертви от пожара в Швейцария

П ървите тела на жертвите на пожара в Швейцария в препълнен бар в ски курорта Кран Монтана, разразил се в нощта на Нова година бяха идентифицирани от полицията, предаде Франс прес.
Тялото на две швейцарки на 21 и 16 години и на двама швейцарци на 18 и 16 години бяха предадени на семействата им, съобщи полицията на кантон Вале, в югозападната част на Швейцария.
Swiss authorities identify the first 4 bodies of people who were killed in a fire at a bar in a Swiss ski resort town Crans-Montana on New Year's Eve ⤵️— Anadolu English (@anadoluagency) January 3, 2026
▪️ Victims identified so far include 2 Swiss women aged 21 and 16, and 2 Swiss men aged 18 and 16
▪️ Authorities confirm the… pic.twitter.com/A6Ko2ioIRS
Вчера полицията във Вале каза, че 113 от 119 ранените в пожара също са били идентифицира. Сред тях има 71 швейцарци, 14 французи, 11 италианци, четирима сърби, а също и по един босненец, белгиец, поляк, португалец, както и един гражданин на Люксембург.
Франция днес обяви, че сред ранените има 16 французи.