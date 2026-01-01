Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

П ожар избухна в претъпкан бар в луксозния швейцарски ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, убивайки поне 40 души и ранявайки над 100.

Повечето са ранени сериозно. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния.

"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.



A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Някои от пострадалите са чужденци. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта. Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията.

Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.

Към момента идентификацията на много от жертвите е невъзможна поради тежките изгаряния. Поради тази причина все още не е ясна и националността на загиналите.

Мястото на инцидента остава напълно отцепено от полицията, а мащабната спасителна операция продължава.

От българското Министерство на външните работи съобщиха, че към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани. От ведомството също така посочват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности и че в кантон Вале е обявена извънредна ситуация.

Посолството на Република България в Берн следи ситуацията и е готово да окаже съдействие.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. В Х премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.