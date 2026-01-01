Свят

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Говорителят на полицията Гаетан Латион заяви, че първоначално е имало „експлозия с неизвестен произход“

Обновена преди 2 часа / 1 януари 2026, 11:35
Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.

Горещите точки по света с най-висок риск от ескалация през 2026 г.
Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?

Опитът за убийство на Путин - операция под фалшив флаг?
Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали

Разкриха причината за катастрофата с Антъни Джошуа, ето кои са двамата загинали
Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока

Втори ден на протести във Врачанско заради спиране на тока
Русия: Украйна опита да убие Путин

Русия: Украйна опита да убие Путин
Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир

Отразявал съм 40 войни - 2026 г. е най-тревожната година за световния мир
Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо

Бракове, предателства и нещастно майчинство – тъмната страна на живота на Бриджит Бардо
Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

Проливни дъждове причиниха наводнения и взеха жертви в Испания

П ожар избухна в претъпкан бар в луксозния швейцарски ски курорт Кран Монтана в навечерието на Нова година, убивайки поне 40 души и ранявайки над 100.

Повечето са ранени сериозно. Полицията съобщи, че множество хора получават медицинска помощ заради изгаряния. 

"Ние сме съкрушени“, заяви на пресконференция Фредерик Гислер, началник на полицията на кантона Вале.

Някои от пострадалите са чужденци. Хеликоптери и линейки помагат на ранените, след като интензивното отделение и операционната зала в регионалната болница са се оказали претоварени, според регионалния съветник Матиас Ренар.

В регион, препълнен с туристи, каращи ски по пистите, властите призоваха местното население да проявява предпазливост през следващите дни, за да се избегнат инциденти, които биха изисквали медицински ресурси, които и без това са претоварени.

Пожарът в популярния сред туристите бар "Констеласион" в кантона Вале е избухнал към 1:30 през нощта. Полицията, пожарната и спасителните служби оказват помощ на жертвите. Районът е отцепен и над него е установена зона, забранена за полети, добави полицията.

Причините за експлозията се разследват, но според властите версията за умишлено нападение се изключва.

Към момента идентификацията на много от жертвите е невъзможна поради тежките изгаряния. Поради тази причина все още не е ясна и националността на загиналите.

Мястото на инцидента остава напълно отцепено от полицията, а мащабната спасителна операция продължава.

От българското Министерство на външните работи съобщиха, че към момента няма данни за загинали и пострадали български граждани. От ведомството също така посочват, че швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности и че в кантон Вале е обявена извънредна ситуация.

Посолството на Република България в Берн следи ситуацията и е готово да окаже съдействие.

Министър-председателят в оставка Росен Желязков изрази съболезнования за загубените човешки животи при експлозията в претъпкан бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана. В Х премиерът написа, че пожелава на ранените бързо и пълно възстановяване.

Източник: БГНЕС, БТА/Асен Георгиев    
пожар Кран Монтана Нова година жертви бар Le Constellation експлозия спасителна операция Швейцария сериозен инцидент кантон Уолис
Последвайте ни

По темата

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Вълна от грип и вируси в България - МЗ с ценни препоръки за безопасност

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Ужас в Алпите: Много жертви и ранени

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Исторически старт: Първото евро беше изтеглено в България минути след полунощ

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Мелания прикова погледите с бляскава рокля, Тръмп си пожела мир

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10 ползи от пътуването с котката ви

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

Преди 6 дни
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

Преди 6 дни
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

Преди 6 дни
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? -Дъще, през целия живот, но през това време можеш да се ожениш няколко пъти.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

С деца на море през зимата - какво трябва да знаем

Любопитно Преди 2 часа

Много семейства се отправят към по-топъл климат за новогодишните празници

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

Под звуците на заря: Кое ще е първото бебе за 2026 г.

България Преди 2 часа

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Годината на Огнения Кон - двоен огън, големи сътресения и нови възможности

Любопитно Преди 3 часа

Хората са насърчавани да преследват мечтите си през идната година, тъй като тя ще предложи множество златни възможности

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Неочаквана любов: Кои 4 зодии ще я срещнат до 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

До 2026 г. представители на четири зодиакални знака ще се влюбят - Овен, Близнаци, Лъв и Везни. Астролозите смятат, че тези хора имат висока вероятност да срещнат истинската си сродна душа и да започнат нови, хармонични връзки

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

Тежка новогодишна нощ в Пирогов: Пострадали от пиротехника и инциденти

България Преди 4 часа

Общо 524 пациенти са потърсили помощ в Спешното отделение на болница „Н.И. Пирогов“

Валдис Домбровскис

Домбровскис: България, поздравления! Вече сте в сърцето на Европа

България Преди 4 часа

Приемането на еврото става точно 19 години след присъединяването на страната ни към Европейския съюз

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

Новите правила за пенсия - възрастта и стажът скачат

България Преди 5 часа

От 1 януари 2026 г., осигурените лица трябва да имат навършена нова минимална пенсионна възраст и определен стаж за да имат право на пенсия

<p>BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото</p>

BBC: Най-бедната страна в ЕС приветства еврото

България Преди 5 часа

Анкетите показват, че населението от 6,5 милиона души е почти разделено по равно по отношение на новата валута, а политическата нестабилност не улеснява прехода

Антъни Джошуа

Антъни Джошуа беше изписан от болницата, посети погребална агенция

Свят Преди 5 часа

Зохран Мамдани встъпи в длъжност като кмет на Ню Йорк с ръка върху Корана, който съпругата му Рама държеше

Зохран Мамдани стана първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк

Свят Преди 6 часа

„Това в действителност е чест и привилегия за цял живот“, каза Мамдани

<p>ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин</p>

ЦРУ: Украйна не е атакувала резиденцията на Владимир Путин

Свят Преди 6 часа

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е информирал президентът на САЩ Доналд Тръмп за тази оценка в сряда

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

Политическите лидери с новогодишни послания: 2026 г. като година на еврото и избора

България Преди 7 часа

2026 г. – година на еврото, какво пожелаха политиците на българите

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

Нова минимална заплата от днес, увеличава се и линията на бедност

България Преди 7 часа

Минималната работна заплата (МРЗ) от днес, 1 януари 2026 г., ще бъде 620,20 евро. Линията на бедност също се вдига и вече ще е 390,63 евро

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Новогодишни традиции по света: 26 обичая за късмет и щастие

Любопитно Преди 8 часа

Как да привлечете повече късмет през новата година – от храната на масата до ритуалите в полунощ

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

От днес: По-скъпа вода в София – колко ще плащат домакинствата

България Преди 8 часа

Решението за това беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране на 22 декември миналата година

Свети Василий Велики

Васильовден и Сурваки - обичаи, гадания и кой празнува имен ден

България Преди 8 часа

Днес е Обрезание Господне, Българската православна църква почита св. Василий Велики

Всичко от днес

От мрежата

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Минус 25 градуса на Мусала

sinoptik.bg
1

С какво време Европа посреща 2026 година

sinoptik.bg

Нова година: 10 малки обещания към себе си, които наистина можеш да спазиш

Edna.bg

След като го пропусна в равносметката за 2025: Дейвид Бекъм с жест към сина си Бруклин

Edna.bg

Неудържимият Йоханес Клаебо продължава да пише история

Gong.bg

Брахим Диас остава в Реал Мадрид

Gong.bg

Как да разпознаем истинските еврови банкноти и монети

Nova.bg

Кое ще е първото бебе за 2026 година

Nova.bg