Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Ш вейцарската прокуратура започна наказателно разследване срещу двамата управители на бара в курорта Кран Монтана, където пожар на Нова година отне живота на най-малко 40 души и рани над 100, съобщава POLITICO.

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар, съобщи в събота прокуратурата на кантона Вале.

Предварителното разследване установи, че вероятната причина за пожара в бар Le Constellation е използването на искри от фойерверки върху бутилки, които били носени твърде близо до тавана. Пламъците започнали около 1:30 ч. местно време в четвъртък, според разследването.

Стефан Ганцер, ръководител на службата за сигурност във Вале, каза пред агенция Ройтерс, че разследването ще установи дали барът е преминал годишните инспекции на сградата, като посочи, че общината не е сигнализирала за проблеми. Барът е собственост на френска двойка, според медиите.

Швейцарският министър на правосъдието Бит Янс заяви на пресконференция в Кран Монтана, че първият приоритет е да се осигури възможно най-добрата медицинска помощ и да се идентифицират загиналите. Осем швейцарски граждани сред жертвите са първите идентифицирани в събота, съобщават медиите.