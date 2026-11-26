Еднократният данък върху свръхпечалбите обхваща шест групи компании, сред които банки, застрахователи и телекоми.

Прагът за търговците на храни е 25 млн. евро нетни приходи от продажби при 5 млн. евро в първоначалния проект.

За ваучерите за храна над 102,26 евро е предвиден данък от 7%.

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които въвежда еднократен данък от 33% върху свръхпечалбите за 2027 г. Промените са подкрепени от 117 депутати от „Прогресивна България“.

Според доклада на бюджетната комисия за второ четене в обхвата на данъка попадат банки, застрахователи, телекоми, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци, чиято основна дейност е продажбата на храни на крайни потребители.

Депутатите спориха за очакваните 800 млн. евро

Парламентът прие данъка ден след предупреждението на Европейската централна банка, че мярката може да ограничи кредитирането. Според ЕЦБ данъкът може също да намали способността на банките да натрупват капитал от печалбата си.

Oдобриха 7% данък за ваучери над 102 евро и по-висок "данък уикенд"

В пленарната зала опозицията оспори очакваните приходи и предупреди за последиците за бизнеса и клиентите на банките. Депутатите поставиха и въпроса защо петролният сектор остава извън обхвата на налога.

„Считаме, че този данък е изключително вреден. Чухме какво каза ЕЦБ за него, сметката ще я платят българските граждани и бизнес“, заяви Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС.

„Това намалява предвидимостта на данъчната среда за българските и чуждестранните инвеститори“, каза Айтен Сабри от ДПС.

„След реакцията на ЕЦБ, от фискалния съвет и вдигането на прага на оборота, над който ще се налага данъкът свръхпечалба. Намерението на правителството да събере тези 800 милиона евро най-вероятно няма да се случи“, каза Богдан Богданов от „Продължаваме промяната“.

„Освен че петролните фирми внасят във фонда и „Лукойл“ ще е на печалба, облагането на данък свръхпечалба върху телекомите и веригите, са сектори, които изнасят печалбата си. Тази мярка ще генерира приход - нещо, което няма да е факт при петрола“, заяви Слави Василев от „Прогресивна България“.

„Колегите от „Прогресивна България“ не можаха да ни отговорят на този въпрос, но Министерството на финансите ни дадоха един от най-забавните отговори, които съм чувал“, заяви Мартин Димитров от „Демократична България“.

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Кои търговци на храни ще плащат данъка

Между първото и второто четене бюджетната комисия вдигна прага за търговците на храни от 5 млн. на 25 млн. евро нетни приходи от продажби. За действащите дружества се гледат приходите към 31 декември 2026 г., а за учредените през 2027 г. - към края на 2027 г. Продажбата на храни на крайни потребители трябва да е основната дейност на дружеството.

Как се изчислява данъкът

По общото правило данъчната печалба за 2027 г. се сравнява със средната данъчна печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%. Ставката от 33% се прилага върху сумата над тази граница. За дружествата, учредени през 2026 г. или 2027 г., данъчната основа е данъчната им печалба за 2027 г.

През 2027 г. са предвидени месечни авансови вноски. Окончателният размер на данъка се декларира и плаща до 30 юни 2028 г., като внесените авансово суми се приспадат.

Депутатите гласуват данъчните промени за 2027 г.

Ваучерите за храна и данъкът „уикенд“

Ваучерите за храна ще могат да достигат 200 евро месечно. За ваучерите над 102,26 евро е предвиден окончателен данък от 7%, който работодателят удържа и внася. Изключение има, когато работодателят вече е обложил ваучерите с данък върху разходите.

Данъкът „уикенд“ върху разходите за лично ползване на фирмени активи се увеличава от 3% на 7%.

В седмичната програма на парламента е включено второто четене на още три данъчни закона. Сред предложенията в тях са поетапно увеличение на данъчните оценки на имотите, акциз за мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене и по-висок праг за регистрация по ДДС.

По-рано през деня депутатите приеха и по-високите данъчни облекчения за деца и хора с увреждания.