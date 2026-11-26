В ъвеждането на мултифондовата система е една от най-значимите стъпки в развитието на втория пенсионен стълб у нас. Промяната дава на осигурените лица свободата сами да определят как да се инвестират техните средства в зависимост от възрастта, житейския им етап и отношението им към риска. За да бъде този избор наистина осъзнат и лесен, като част от дългосрочната визия на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване за информираност на клиентите, официално стартира новият специализиран информационен портал multifondove.bg.

Платформата е създадена с ясна мисия: да повиши финансовата грамотност, да осигури пълна прозрачност в комуникацията и да предложи практична подкрепа на клиентите в прехода към новата система.

Какво ще откриете на multifondove.bg

Ясно обяснение на трите профила : Порталът представя на достъпен език разликите между динамичния, балансирания и консервативния подфонд , както и каква е инвестиционната им логика, какъв е потенциалът за доходност и как се управлява рискът във всеки от тях.

: Порталът представя на достъпен език разликите между , както и каква е инвестиционната им логика, какъв е потенциалът за доходност и как се управлява рискът във всеки от тях. Ориентир спрямо жизнения цикъл : Потребителите могат лесно да проследят как се променя подходящата инвестиционна стратегия с напредването на възрастта и наближаването на пенсионна възраст, както и какви са правилата при служебно разпределение.

: Потребителите могат лесно да проследят как се променя подходящата инвестиционна стратегия с напредването на възрастта и наближаването на пенсионна възраст, както и какви са правилата при служебно разпределение. Практически стъпки и срокове : Сайтът систематизира ключовата информация относно правото на избор, възможностите за промяна на подфонда и важните дати, които всеки осигурен трябва да следи.

: Сайтът систематизира ключовата информация относно правото на избор, възможностите за промяна на подфонда и важните дати, които всеки осигурен трябва да следи. Отговори на най-често задаваните въпроси: Съдържанието е структурирано така, че да дава бързи и конкретни отговори без излишен финансов жаргон, от сигурността на натрупаните средства до начина, по който се проследява личната партида.

Какво прави multifondove.bg различен?

Индивидуална консултация при избора : За да подкрепи клиентите и ползвателите на пенсионноосигурителни услуги в избора на подходяща инвестиционна стратегия, порталът предлага директна връзка с експерт. При заявка консултант предоставя безплатна и необвързваща насока за оценка на рисковия профил. Mobile-First дизайн: Порталът е изцяло оптимизиран за смартфон, така че цялата необходима информация за втората пенсия на осигуреното лице е достъпна по всяко време и навсякъде, точно когато има нужда от нея.

: За да подкрепи клиентите и ползвателите на пенсионноосигурителни услуги в избора на подходяща инвестиционна стратегия, порталът предлага директна връзка с експерт. При заявка консултант предоставя безплатна и необвързваща насока за оценка на рисковия профил. Порталът е изцяло оптимизиран за смартфон, така че цялата необходима информация за втората пенсия на осигуреното лице е достъпна по всяко време и навсякъде, точно когато има нужда от нея. Интуитивни профили „по мярка“ : Няма сложен финансов жаргон. Сайтът представя ясно разликите между динамичния, балансирания и консервативния подфонд. Ако клиентът е в началото на кариерата си, вероятно ще се фокусира върху динамичния подфонд, който е проектиран за по-дълъг хоризонт и по-висок потенциал за доходност чрез по-активни инвестиции.

: Няма сложен финансов жаргон. Сайтът представя ясно разликите между динамичния, балансирания и консервативния подфонд. Ако клиентът е в началото на кариерата си, вероятно ще се фокусира върху динамичния подфонд, който е проектиран за по-дълъг хоризонт и по-висок потенциал за доходност чрез по-активни инвестиции. Финансова грамотност без скука : Порталът е изграден като модерен „knowledge hub“, който помага на ползвателя да разбере логиката зад инвестирането на парите му, дори и да няма предишен опит. Това е начинът да се поеме контрол върху финансовото му бъдеще, докато е още на 20 или 30 години.

: Порталът е изграден като модерен „knowledge hub“, който помага на ползвателя да разбере логиката зад инвестирането на парите му, дори и да няма предишен опит. Това е начинът да се поеме контрол върху финансовото му бъдеще, докато е още на 20 или 30 години. Визуален ориентир по жизнения цикъл: Лесно може да се проследи как подходящата стратегия се променя с възрастта, което дава увереност, че вземането на правилното решение за неговия жизнен етап от първата работа до пенсиониране.

Лесно може да се проследи как подходящата стратегия се променя с възрастта, което дава увереност, че вземането на правилното решение за неговия жизнен етап от първата работа до пенсиониране. Прозрачност и контрол на една ръка разстояние: Ясни насоки за правото на избор, възможностите за промяна на подфонда и важните срокове, всичко това представено директно и без скрити условия.

Стартирането на multifondove.bg е част от дългосрочния ангажимент на ЛЕВ ИНС Пенсионно Осигуряване да поставя клиента в центъра на финансовите решения, чрез модерни дигитални инструменти. Платформата вместо сложни нормативни текстове предлага структурирано знание и увереност, че управлението на личните пенсионни спестявания може да бъде разбираемо, предвидимо и в крак с времето.