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Българската индустрия е загубила близо 70 000 работещи през последните десет години, докато заетите в бюджетния сектор са се увеличили със 100 000 души.

Това съобщи Васил Велев, председател на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

По думите му България има проблем със свръхдефицита от няколко години, който досега е бил прикриван чрез отлагане на разходи и изтегляне на приходи от бъдещи периоди.

България е загубила близо 105 000 работни места в производството за четири години

Според Велев финансирането на нереформирани бюджетни системи чрез заеми се отразява негативно върху икономическата среда и конкурентоспособността на българските предприятия.

Той разкритикува и непропорционалното увеличение на възнагражденията и броя на служителите в бюджетната сфера.

Все по-малко млади хора работят в индустрията

Велев посочи няколко тревожни тенденции:

През септември 2026 г. промишленото производство отчита спад от близо 9% на годишна база.

Броят на заетите в индустрията на възраст до 30 години намалява с 31% за десетилетие.

Производителността на труда се увеличава с 28%, докато реалните възнаграждения нарастват с 88%.

Според годишния доклад на Конфедерацията на българската индустрия, представен на 24 ноември, добавената стойност в сектора нараства с 88,2% по текущи цени между 2016 и 2025 г. След отчитане на инфлацията обаче тя намалява с 8,8%.

Промишленото производство на България устойчиво пада

Високите енергийни разходи, недостигът на кадри и недостатъчните инвестиции допълнително затрудняват българските предприятия.

Велев отбеляза, че редица компании вече са напуснали страната.

Риск от санкции за България

Представителят на бизнеса настоя България да следва препоръките на Европейската комисия за ограничаване на бюджетните разходи. Той припомни, че работодателската организация нееднократно е предупреждавала за риска от санкции.

Междувременно вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заяви, че към момента на България не е наложена глоба. На 11 декември Министерството на финансите ще представи аргументите на страната пред Съвета по икономически и финансови въпроси на ЕС.