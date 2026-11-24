Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се увеличава максималната месечна стойност на ваучерите за храна до 200 евро, въвежда се данък от 7% върху сумата над 102,26 евро, повишава се данък „уикенд“ от 3 на 7% и се въвежда еднократен данък върху свръхпечалбата от 33% за компании в определени икономически сектори.

Ваучерите за храна стават до 200 евро

Максималната месечна стойност на ваучерите за храна, които работодателите могат да предоставят на служителите си, се увеличава от 102,26 на 200 евро. Сумата над досегашния праг ще се облага с данък в размер на 7%.

Максималната годишна квота за ваучери за храна се увеличава на 1,5 млрд. евро от 1 януари 2027 г. при 818 млн. евро през настоящата година. Това представлява увеличение с 682 млн. евро, или над 83%.

Приеха 33% данък върху свръхпечалбите на първо четене в парламента

Промяната идва на фона на изчерпаната годишна квота за 2026 г., заради която между една трета и половината от служителите, получаващи ваучери за храна, са застрашени да останат без тях за ноември и декември.

Предложенията на „Демократична България“, ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната“ да отпадне облагането на ваучерите не получиха подкрепата на комисията.

Според Асен Василев няма смисъл да се облага социална придобивка, която допринася за изсветляването на икономиката. Мартин Димитров от „Демократична България“ заяви, че облагането на ваучерите изпраща отрицателен сигнал към обществото и провокира социално недоволство.

Константин Проданов от „Прогресивна България“ защити промяната с аргумента, че въпреки облагането на сумата над досегашния праг гражданите ще могат да получават повече ваучери и да се възползват в по-голяма степен от социалната придобивка.

Данък „уикенд“ се увеличава от 3 на 7%

Депутатите одобриха и увеличаването на данъка върху разходите в натура, свързани с използването на собствени, наети или предоставени за ползване фирмени активи за лични нужди.

Вдигат ваучерите за храна до 200 евро месечно с 7% данък над досегашния лимит

Предложенията на ДПС, ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ увеличението да отпадне бяха отхвърлени.

Очакваните допълнителни приходи за бюджета от повишаването на ставката са 6 млн. евро.

Според Мартин Димитров тази сума няма да бъде достатъчна дори за администрирането на данъка. Асен Василев предупреди, че увеличението може да се превърне в инструмент за тормоз над бизнеса.

По време на дебата беше посочено, че наличието на този данък в българското законодателство е свързано с изискванията, произтичащи от членството на страната в Европейския съюз.

Въвеждат еднократен данък върху свръхпечалбата от 33%

В обхвата на новия данък попадат банките, застрахователните дружества, телекомуникационните компании, обменните бюра, дружествата за бързи кредити и търговците на храни.

Между първо и второ четене прагът за облагане на търговците на храни беше увеличен пет пъти по предложение на Константин Проданов и Стефан Белчев от „Прогресивна България“.

Така данъкът ще обхване търговците, които продават храни на крайни потребители и имат нетни приходи от продажби от най-малко 25 млн. евро към края на декември 2027 г.

Ваучери за храна до 200 евро, но със 7% данък: Какво предлагат и колко ще губи служителят

Данъчната основа ще се определя като разлика между данъчната печалба за 2027 г. и средната данъчна печалба за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%. Върху тази разлика ще се начислява данък от 33%.

Законопроектът предвижда възможност 30% от данъка да бъдат преотстъпвани за определени цели, сред които инвестиции и формиране на резерви.

Глоби до 500 000 евро и очаквани приходи от 800 млн. евро

Компаниите, които не посочат или предоставят неверни данни, водещи до определяне на по-нисък размер на дължимия данък върху свръхпечалбата, ще бъдат санкционирани със суми между 100 000 и 500 000 евро.

Мартин Димитров разкритикува размера на санкциите, като посочи, че досегашните глоби за неправилно подадена данъчна декларация са между 5000 и 15 000 евро.

Константин Проданов аргументира високите санкции с необходимостта от възпиращ ефект срещу опитите за избягване на облагането. Той припомни, че очакваните приходи за бюджета от еднократния данък са 800 млн. евро.

Комисията отхвърли предложенията на ГЕРБ-СДС и ДПС данъкът върху свръхпечалбата да отпадне.

Айтен Сабри от ДПС предупреди, че налогът може да се отрази върху крайните цени за потребителите. Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС заяви, че преодоляването на процедурата по прекомерен дефицит не трябва да става чрез повишаване на данъците.

Не беше одобрено и предложението на „Демократична България“ в обхвата на данъка да бъдат включени енергийните компании.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че включването на енергийните дружества няма да доведе до съществен финансов ефект за бюджета заради отчетените и натрупаните загуби.

Какво още прие бюджетната комисия

Стойностният праг за данъчни дълготрайни материални и нематериални активи се увеличава от 700 лева на 1000 евро.

От 5 на 10 години се удължава срокът за погасяване на данъчните загуби, като се въвежда ограничение до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

След възражения на Асен Василев, че промяната увеличава данъчната тежест със задна дата, текстовете бяха прецизирани. За данъчната 2026 г. ще продължи да действа досегашният ред за погасяване на данъчните загуби.

Въвежда се и ускорена данъчна амортизация за технологии за изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. Компаниите ще могат да прилагат двойния размер на годишната данъчна амортизационна норма за тези активи, но не повече от 100%.

Бюджетната комисия отхвърли предложението на „Демократична България“ глобите в Закона за корпоративното подоходно облагане да бъдат превалутирани по официалния курс на лева към еврото, вместо чрез директна замяна на валутата.

Предстои промените да бъдат гласувани окончателно в пленарната зала.