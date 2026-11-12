Данъци 2027: Кой печели и кой губи от новите промени

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Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Около 31 евро повече на месец за работещите на минимална заплата, до 393 евро допълнителна годишна данъчна икономия за семейство с едно дете, но и по-високи осигуровки за хората с големи заплати. Собствениците на жилища също са изправени пред по-високи разходи заради предвиденото увеличение на базисните стойности за данъчните оценки.

Това са част от промените за 2027 г., които ще засегнат пряко доходите и разходите на домакинствата.

Част от мерките са включени в проектобюджетите и в данъчните законопроекти, приети на първо четене, а минималната работна заплата вече е определена с правителствено постановление.

Какво ще се промени в личния ви бюджет и колко действително ще спечелите или загубите?

Минималната заплата през 2027 г.: Издържа ли се с 512 евро чисто на месец?

Минималната заплата става 660 евро, но колко ще получавате чисто?

От 1 януари 2027 г. минималната работна заплата се увеличава от 620,20 на 660 евро бруто. Повишението е с 39,80 евро, или 6,4%.

Но тези близо 40 евро няма да влязат изцяло в джоба на работещите.

При стандартен трудов договор, лични осигуровки от 13,78% и 10% данък върху дохода, изчисленията показват:

При 620,20 евро брутна заплата през 2026 г. - около 481 евро чисто.

При 660 евро брутна заплата през 2027 г. - около 512 евро чисто.

Така реалното увеличение на нетното възнаграждение ще бъде около 31 евро месечно, или приблизително 370 евро за цяла година.

Повишението ще засегне около 462 000 работещи, според разчетите на Министерството на труда и социалната политика.

По-високата минимална заплата ще увеличи и разходите на работодателите, защото осигуровките за тяхна сметка също се изчисляват върху по-голяма сума.

Източник: istock

По-високи осигуровки за хората с големи заплати

Докато работещите на минимална заплата ще получават повече, за част от служителите с високи доходи ефектът ще бъде обратен.

В проекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г. се предвижда максималният месечен осигурителен доход да се увеличи от 2300 на 2400 евро.

Това означава, че върху още 100 евро от брутното възнаграждение ще се дължат осигурителни вноски.

Промяната ще засегне хората, чиито доходи надвишават сегашния осигурителен таван.

Например при брутна заплата от 2500 евро работникът в момента плаща осигуровки върху максимум 2300 евро. При новия таван те ще се начисляват върху 2400 евро.

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При стандартните лични осигуровки от 13,78% допълнителната вноска ще бъде 13,78 евро месечно. Тъй като осигуровките намаляват облагаемата основа за данъка върху доходите, нетната загуба ще бъде приблизително 12,40 евро на месец.

За година това прави около 149 евро по-малко чист доход при непроменена брутна заплата.

За служител с брутно възнаграждение от 2350 евро ефектът ще бъде приблизително наполовина, защото само допълнителните 50 евро ще попаднат в осигурителната основа.

Тези сметки са при непроменени осигурителни ставки и стандартен трудов договор. За работодателите също ще има допълнителен разход.

Увеличението на максималния осигурителен доход до 2400 евро е заложено в проектобюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г., който се обсъжда днес на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Проектобюджетите вече са разгледани в постоянните комисии към съвета, но там не е постигната единодушна подкрепа. Предстои да стане ясно какви ще бъдат окончателните позиции на социалните партньори.

Ако днес плащате 80 евро данък за жилището, колко ще плащате през 2027 г.?

Една от промените с пряко отражение върху собствениците на имоти е предложеното увеличение на базисните стойности, използвани при определянето на данъчните оценки.

Те трябва да се повишат с 30% през 2027 г., а през 2028 и 2029 г. се предвиждат още две увеличения с по 35 процентни пункта спрямо стойностите от 2026 г.

Важно е да се уточни, че процентите не се натрупват последователно. През 2027 г. базисните стойности ще бъдат с 30% по-високи, през 2028 г. - общо с 65%, а през 2029 г. - със 100% спрямо 2026 г.

Това обаче не означава, че всяка данъчна оценка непременно ще се увеличи със същия процент. При изчисляването ѝ се прилагат и корекционни коефициенти, свързани с характеристиките на имота.

Източник: istock

Какво означава това за собственика?

Да приемем, че през 2026 г. плащате 80 евро годишен данък „сгради“. Ако данъчната оценка на жилището се увеличи пропорционално на предвидените промени в базисните стойности, а общината не промени данъчната ставка, примерната сметка изглежда така:

През 2026 г. - 80 евро.

През 2027 г. - 104 евро.

През 2028 г. - 132 евро.

През 2029 г. - 160 евро.

Още през 2027 г. това би означавало 24 евро повече спрямо сегашния данък.

За трите години от 2027 до 2029 г. собственикът би платил общо 396 евро вместо 240 евро, ако данъкът остане на сегашното си ниво. Това са 156 евро допълнителен разход.

Изчисленията са ориентировъчни, а не прогноза за конкретен имот. Реалният размер на данъка ще зависи от индивидуалната данъчна оценка и решенията на общинските съвети.

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Може ли общината да запази сегашния данък?

Да, но това няма да стане автоматично.

Общинските съвети определят ставката на данъка върху недвижимите имоти в законови граници от 0,1 до 4,5 промила. Затова при по-висока оценка общината може да намали ставката и така да ограничи поскъпването или да запази досегашния размер на налога.

Например при данъчна оценка от 100 000 евро и ставка 2 промила данъкът е 200 евро.

Ако оценката се увеличи до 130 000 евро, при същата ставка налогът ще стане 260 евро. За да остане 200 евро, общината би трябвало да намали ставката до приблизително 1,54 промила.

Следователно две жилища с еднаква данъчна оценка, но в различни общини, могат да се окажат с различна данъчна тежест.

Има и важно уточнение за собствениците. Новите по-високи данъчни оценки няма да се използват при определянето на такса „битови отпадъци“ по механизма, обвързан с данъчната оценка. За тази цел се предвижда запазване на стойностите от 2026 г.

А при продажба на имот ще плащаме ли повече?

Данъчната оценка има значение и извън годишния данък „сгради“. Тя се използва при определянето на основата за местния данък при придобиване на имущество.

Ако сделката е на цена, по-висока от данъчната оценка, местният данък се изчислява върху договорената цена. Следователно увеличението на оценката само по себе си няма да оскъпи такава сделка.

Различна е ситуацията, когато данъчната оценка надвишава посочената в договора цена. Тогава именно по-високата оценка служи за основа при определянето на данъка.

Например при договорена цена от 100 000 евро и данъчна оценка от 90 000 евро местният данък се изчислява върху 100 000 евро.

Ако обаче данъчната оценка се увеличи до 117 000 евро, а договорената цена остане 100 000 евро, данъкът вече ще се изчислява върху 117 000 евро.

При примерна общинска ставка от 3% това означава 3510 евро вместо 3000 евро, или 510 евро повече.

Това е условен пример, който показва как по-високата данъчна оценка може да оскъпи сделката, когато надвиши продажната цена.

Източник: istock

Купувате мощен автомобил? Нов акциз до 6000 евро

Ако планирате покупка на мощен автомобил през 2027 г., ще трябва да предвидите и нов разход.

Парламентът прие на първо четене въвеждането на акциз за леки автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене от 250 киловата, или приблизително 340 конски сили, нагоре.

Размерът на налога ще зависи от мощността:

От 250 до 300 kW - 500 евро.

От 301 до 350 kW - 1500 евро.

От 351 до 500 kW - 3000 евро.

Над 500 kW - 6000 евро.

Например автомобил с мощност 280 kW, или около 381 конски сили, попада в първата категория с акциз от 500 евро.

Ако двигателят е с мощност 400 kW, или приблизително 544 конски сили, акцизът ще бъде 3000 евро.

Най-високата ставка от 6000 евро ще се прилага за автомобили с мощност над 500 kW.

Ще плащате ли акциз, ако вече имате мощна кола?

Не се предвижда нов годишен акциз за всички собственици на мощни автомобили.

Според мотивите към бюджетните промени облагането ще възниква при първа регистрация на автомобила в България или при внос, като ще обхваща както нови, така и употребявани автомобили.

Това означава, че ако вече притежавате автомобил, регистриран в България, новият акциз няма да се начислява всяка година само защото колата е мощна.

При покупка на автомобил от чужбина, който предстои да бъде регистриран за първи път у нас, обаче новият разход ще трябва да се има предвид.

Изцяло електрическите автомобили са изключени от облагането.

При хибридните автомобили ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а не общата мощност на автомобила, включваща и електрическия двигател.

Предвидени са изключения и за определени специализирани превозни средства, включително линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение.

Конкретният ред за деклариране и заплащане на акциза ще зависи от окончателно приетите законови разпоредби.

Варите домашна ракия? Какво се променя?

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове засягат и домашната ракия.

Важно е да се уточни, че не се предвижда забрана за производството ѝ за лична консумация.

И сега законът позволява изваряване на ракия от собствени плодове в специализирани малки обекти за дестилиране. За количества до 30 литра годишно се прилага намалена акцизна ставка, а над този праг се дължи акциз в пълен размер.

Новите текстове са насочени към ограничаване на нерегламентираната търговия с домашно произведен алкохол.

Предвижда се забрана за държане, предлагане и продажба на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране, в помещения и обекти, свързани със стопанска дейност.

Тук има съществена подробност. Ограничението засяга не само продажбата, но и държането на такава ракия в определени помещения. Именно тази формулировка предизвика възражения при парламентарното обсъждане заради опасения, че може да засегне и случаи, при които не се извършва продажба.

За хората, които произвеждат ракия за собствена консумация по установения законов ред, основното правило остава същото. Домашното производство за лична употреба не се забранява, но търговията с така произведен алкохол не е разрешена и при действащите правила.

Колко повече пари ще останат на семействата с деца?

Родителите са сред хората, които могат да спечелят от новите правила. Но големите суми, посочени в законопроекта, не са парите, които семействата ще получават директно.

Например облекчението от 5000 евро за едно дете не означава възстановяване на 5000 евро. Толкова се намалява данъчната основа. При данъчна ставка от 10% максималната икономия е 500 евро.

Източник: istock

В момента облекчението за едно дете е 6000 лева, което позволява намаляване на данъка с до 600 лева, или приблизително 306,78 евро.

При предложените нови правила максималното намаление ще бъде 500 евро. Така допълнителната полза спрямо сегашното положение е до около 193 евро годишно за семейство с едно дете.

При две деца максималното облекчение ще достигне 1000 евро, което е около 386 евро повече спрямо досегашния размер.

За три и повече деца максималното намаление на данъка ще бъде 1500 евро, или приблизително 580 евро повече от сегашното.

Облекчението се ползва за децата в семейството, а не в пълен размер от всеки родител поотделно. То може да бъде използвано от единия родител или при определени условия да бъде разпределено между двамата, без общият размер да надвишава допустимия за семейството.

Посочените суми са максимални. За да се използват изцяло, родителите трябва да имат достатъчно облагаем доход и дължим данък.

Откъде идват още 200 евро за едно дете?

Те са свързани с новото облекчение за детско развитие, което се предлага отделно от основното.

Ако семейството има едно дете и през годината е платило 2000 евро за допустими разходи за неговото здраве, образование и спорт, ще може да намали общо данъчната си основа с тази сума при спазване на законовите условия.

При 10% данък това означава допълнителна икономия от 200 евро.

Ако обаче действително платените и признати разходи са 800 евро, данъчната икономия ще бъде 80 евро, а не 200 евро. Приспадат се само реално направените и доказани разходи до определения максимален размер.

При две деца допълнителното намаление на данъка ще бъде до 400 евро, а при три и повече - до 600 евро.

Така семейство с едно дете, което има достатъчно облагаем доход и направи поне 2000 евро признати разходи, може да намали общия си годишен данък с до 700 евро чрез двете облекчения.

Важно е обаче да се направи разлика: от тези 700 евро приблизително 307 евро са възможни и при сегашните правила. Допълнителната полза от предложените промени е до около 393 евро годишно.

Тя включва приблизително 193 евро от увеличението на основното облекчение и до 200 евро от новото облекчение за детско развитие.

Какво ще трябва да доказват родителите?

Новото облекчение няма да се предоставя само защото семейството има дете. Родителите ще трябва да могат да докажат, че са направили съответните покупки или са платили услуги в полза на детето.

Сред обсъжданите допустими разходи са уроци, спортни занимания, медицински и дентални услуги, лекарства и учебни материали.

Според приетия на първо четене проект документите за направените разходи няма да се прилагат към годишната данъчна декларация. Те обаче ще трябва да бъдат представени при поискване от НАП.

Предвиденият срок за съхраняване е шест години.

Това създава практическо затруднение: семейство, което плаща ежемесечно за спорт, уроци или други дейности, ще трябва да организира и съхранява документите си за продължителен период.

Има значение и как са издадени документите. Касовата бележка доказва плащането, но невинаги показва в чия полза е направен разходът. Именно доказването на тези обстоятелства предизвика възражения в парламента.

Затова родителите трябва да изчакат окончателните текстове, преди да разчитат, че всяка покупка за детето автоматично ще бъде призната за данъчно облекчение.

Ваучери за 200 евро, но колко ще останат за храна?

Друга промяна, която може да се отрази на семейния бюджет, е увеличаването на максималната месечна стойност на ваучерите за храна от 102,26 на 200 евро.

По-високият таван обаче не означава, че всички работещи автоматично ще започнат да получават по 200 евро. Размерът на предоставяните ваучери зависи от работодателя.

Според мотивите към бюджетната рамка за 2027 - 2029 г. сумата до 102,26 евро ще остане необлагаема, а върху частта над този праг ще се прилага окончателен данък от 7%.

Предвижда се данъкът да бъде върху дохода на служителя, като работодателят ще го изчислява, удържа и внася в бюджета.

Ако работодателят предоставя ваучери за максималните 200 евро, облагаемата част ще бъде 97,74 евро.

Данъкът върху нея ще бъде приблизително 6,84 евро месечно.

Така след облагането нетната икономическа полза за работещия би била около 193,16 евро месечно. Това е с близо 91 евро повече спрямо сегашния максимален необлагаем размер.

Конкретните технически правила за удържането на данъка ще бъдат ясни след окончателното приемане на законовите текстове.

Ще поскъпнат ли банковите услуги, храните и мобилните планове?

Сред приетите на първо четене промени е и еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на компании от определени сектори, включително банки, застрахователи, телекоми, търговци на храни и дружества за бързи кредити.

Има реална възможност част от допълнителната данъчна тежест да бъде прехвърлена върху потребителите чрез по-високи цени, такси и тарифи. Така мярката, насочена към облагане на свръхпечалбите на бизнеса, може косвено да засегне и семейните бюджети.

Банките например биха могли да компенсират част от разходите си чрез промени в таксите за обслужване, а телекомуникационните компании - чрез цените на абонаментните планове. При търговците на храни също съществува риск част от данъчната тежест да бъде отразена в крайните цени на продуктите.

Дали и в каква степен това ще се случи, ще зависи от решенията на компаниите и конкуренцията на съответните пазари. Засега няма основание да се посочват конкретни проценти на бъдещо поскъпване, но рискът домакинствата да поемат част от цената на новия данък е реален.

Какво трябва да следим преди окончателното гласуване?

За работещите най-важните параметри са максималният осигурителен доход и правилата за осигурителните вноски. Минималната заплата от 660 евро вече е определена с постановление, но останалите бюджетни параметри трябва да преминат през окончателното законодателно одобрение.

За собствениците на имоти решаващи ще бъдат правилата за актуализиране на данъчните оценки и последващите решения на общинските съвети за ставките.

При родителите най-важните въпроси са кои разходи ще бъдат признати, как ще се доказват и дали ще остане изискването документите да се пазят шест години.

От значение ще бъде и окончателният механизъм за облагане на ваучерите за храна.

Предстои окончателното приемане на промените

Данъчните изменения, включително новият акциз за мощните автомобили и ограниченията за домашната ракия, засега са приети само на първо четене. Проектобюджетите за 2027 г. все още преминават през процедурата по обсъждане и одобрение.

Минималната работна заплата от 660 евро вече е определена с правителствено постановление, но останалите бюджетни параметри трябва да преминат през окончателното законодателно одобрение.

Предстои разглеждането и гласуването на законовите текстове на второ четене от Народното събрание. До окончателното им приемане са възможни промени в част от предложените мерки.

Затова реалният ефект върху доходите и разходите на домакинствата ще зависи както от окончателно приетите разпоредби, така и от решенията на общините и работодателите.