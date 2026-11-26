Общата сума по жилищните кредити в България достига 20 млрд. евро в края на октомври, с 24,1% повече спрямо същия месец на 2025 г., показват данните на Българската народна банка. Годишният ръст се забавя спрямо 24,8% през септември, но сумата, която домакинствата дължат по жилищни заеми, се увеличава с около 350 млн. евро само за месец.

Жилищните заеми дават две трети от месечното увеличение на кредитите

Общата сума по кредитите за домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации достига 33,635 млрд. евро, с 20,5% повече за година. Спрямо края на септември увеличението е с около 520 млн. евро, като приблизително две трети идват от жилищните заеми. При потребителските кредити сумата достига 12,589 млрд. евро, а годишният ръст се ускорява от 16% през септември до 16,3% през октомври.

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Колко струва ипотеката за жилище от 200 000 до 250 000 евро

Медианната офертна цена на апартамент в София е 245 000 евро към 26 ноември според извадка от близо 22 000 активни обяви. Това е средната стойност при подреждане на офертите по цена, а крайната сума по конкретна сделка може да е различна.

За сметката използваме срок от 30 години, равни месечни вноски и лихва от 2,43%, колкото е средната по новия бизнес с жилищни кредити през октомври според БНБ. Приемаме, че банковата оценка съвпада с покупната цена и банката отпуска 85% от нея. Вноските са ориентировъчни и са изчислени без такси и застраховки.

Жилище за 200 000 евро. Заемът е 170 000 евро, самоучастието е 30 000 евро, а месечната вноска е около 666 евро .

Жилище за 250 000 евро. Заемът е 212 500 евро, самоучастието е 37 500 евро, а месечната вноска е около 832 евро.

Разликата от 50 000 евро в цената означава 7 500 евро повече при покупката и около 166 евро повече всеки месец при еднакви условия. Ако лихвата по по-големия заем е с един процентен пункт по-висока, при същата сума и срок вноската би била около 946 евро.

Имотите няма да поевтинеят, но ще поскъпват по-бавно

По-ниската банкова оценка увеличава самоучастието

При договорена цена от 250 000 евро и банкова оценка от 230 000 евро стандартният лимит от 85% позволява кредит до 195 500 евро. Купувачът трябва да осигури 54 500 евро собствени средства преди разходите по сделката. Това са 17 000 евро повече, отколкото ако банката оцени имота на договорената цена. Отделно БНБ ограничава текущите плащания по дълга до 50% от месечния доход на кредитополучателя.

„Бързият растеж на жилищното кредитиране изисква внимателно наблюдение“, заяви управителят на БНБ Димитър Радев на семинар в Лондон на 16 ноември. По думите му централната банка е готова да коригира мерките си, ако рисковете за финансовата стабилност го налагат.

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Депозитите на домакинствата и обслужващите ги нетърговски организации достигат 57,799 млрд. евро. Годишният им ръст се забавя от 16,2% през септември до 15,4% през октомври. В пари обаче месечното увеличение е около 577 млн. евро, или с 57 млн. евро повече от увеличението на сумата по кредитите. За да се прецени дали по-големият дълг натоварва повече семейните бюджети, са нужни и данни за вноските спрямо доходите и за просрочията.