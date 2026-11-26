Т ри вагона от празна товарна композиция са дерайлирали между гарите Перник-разпределителна и Разменна, съобщиха от пресцентъра на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), цитирани от БТА. При инцидента няма пострадали.

Движението в железопътния участък е преустановено от 13:46 часа, като на място работят аварийни екипи за разчистване на трасето.

Промени в движението на влаковете

Крайградските пътнически влакове по направлението София – Перник – София през Волуяк ще бъдат отменени в участъка гара Разменна – Перник – Разменна.

След отстраняването на дерайлиралите вагони предстои оглед на железния път, а от НКЖИ уточняват, че все още не е ясно кога движението ще бъде възстановено.