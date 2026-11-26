А дминистративният съд на Варна спря предварителното изпълнение на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Протести в София, Пловидв и Варна в защита на отстранения кмет Благомир Коцев

В мотивите си съдебният състав посочва, че последиците от незабавното прекратяване на упражняването на пълномощията на кмета на Община Варна, надхвърлят неговата лична правна сфера. То засяга и правната сфера на гражданите, упражнили избирателното си право, както и установения чрез избори демократичен ред за формиране на местната изпълнителна власт. Незабавното изпълнение на решението на ОИК води до фактическо преустановяване на упражняването на мандат, получен непосредствено от избирателите, преди съдът да е осъществил пълноценен контрол за законосъобразността на административния акт, с който този мандат се прекратява.

ОИК прекрати пълномощията на кмета на Варна

Днешното определение на Административния съд - Варна подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.