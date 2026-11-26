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Г оворителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов ще даде изявление днес, 26 ноември, от 17:00 часа във връзка с пети задържан по досъдебното производство за блудствени действия от непълнолетни лица спрямо 15-годишно момиче в София.

Изявлението ще се състои в сградата на Софийската районна прокуратура на бул. „Ген. М. Скобелев“ № 23 пред статуята на Темида, съобщават от пресслужбата на обвинението.

Съдът решава за ареста на тримата тийнейджъри, обвинени в блудство с 15-годишна

Трима непълнолетни останаха в ареста

Новината за петия задържан идва, след като по-рано днес Софийският градски съд остави за постоянно в ареста трима непълнолетни момчета на 14, 15 и 16 години, обвинени за блудството с 15-годишното момиче. По делото до момента бяха задържани общо четирима - тримата непълнолетни и един пълнолетен български гражданин, по чиито действия работи следовател.

Четвърти задържан за блудството с момиче в София

В мотивите си съдът посочи, че обвиняемите са действали с „впечатляваща упоритост“, проявили са бруталност и липса на състрадание и човечност, както и безразличие към разпространението на видеа от случилото се в интернет, с което унижението на пострадалата е било повторено пред неограничен кръг от хора.

Нови подробности от СДВР и проверка на патрула

По данни на полицията, изнесени от директора на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, в апартамента след детска дискотека за Хелоуин са отишли общо 13 младежи - четири момичета и девет момчета, като едно от момичетата е дъщеря на собственичката на жилището. Според събраната информация участниците са употребили значително количество алкохол, но засега няма доказателства за наркотици или поставянето им в напитки.

Съдът остави в ареста тримата непълнолетни за блудството с 15-годишно момиче в София

Пелтеков уточни, че само едно от тримата арестувани момчета има криминална регистрация - през август е било предложено настаняването му във възпитателно училище-интернат, но процедурата не е приключила. Другите две момчета нямат криминални прояви. Към момента не е установено някой от задържаните да има роднина служител на СДВР.

Трима непълнолетни с обвинения за сексуално посегателство над 15-годишно момиче в София

Назначена е и вътрешна проверка за действията на полицейския патрул, отзовал се на сигнал за шум в нощта на инцидента, като ще бъдат изискани и справки от тел. 112. По думите на шефа на СДВР разследващите проверяват още два случая с видеозаписи на посегателства над момичета - от 21 септември и свързан със стрелба с газов пистолет срещу непълнолетна, чийто извършител е установен и задържан.

Четвърти задържан за блудството с момичета в София

Сигналът за основния случай е постъпил в Първо РУ на 17 ноември, след като инспектори от Детска педагогическа стая получили по оперативен път част от клиповете, а на 18 ноември е образувано досъдебно производство, преобразувано впоследствие в следствено дело.