В исокопоставен представител на украинското военно разузнаване предупреди, че разработването на руска сателитна мрежа, подобна на Starlink, може да позволи на Кремъл да нанася удари с дронове по цели в цяла Европа, включително Лондон. Тази нова способност би представлявала значителна ескалация на глобалните военни възможности на Москва.

Предупреждението идва от генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на Главното управление на разузнаването (ГУР) на Украйна, в интервю за The Times, цитирано от The Independent. Според него, ако Русия успее да изгради напълно функционираща мрежа, тя ще може да извършва атаки по целия свят.

"Рассвет": Руският отговор на "Старлинк"

Скибицки разкрива, че руският президент Владимир Путин има десетгодишен план до 2035 г. за разполагане на 924 сателита, които да направят мрежата „Рассвет“ напълно оперативна. Това би създало руския отговор на системата Starlink на Илон Мъск.

„Това ще позволи на Москва да оперира с военноморски дронове или безпилотни самолети в региони далеч отвъд Черно море - в Европа, Африка, Близкия изток или Далечния изток“, заявява генералът пред вестника. Според него подобна система би позволила на оператор в Русия да пилотира дрон чак до Лондон със скорост до 250 км/ч, освен ако украинските специални сили не осуетят плановете на Путин.

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Към момента някои от произведените в Иран руски дронове „Шахед“, означени като „Геран“, могат да изминат до 2000 км с бойна глава от 50 кг. Тези евтини дронове за еднопосочни атаки обикновено следват предварително зададени цели, а не се управляват дистанционно в реално време, като са по-бавни от ракетите, но могат да претоварят противовъздушната отбрана при масирана употреба. Според ГУР, украинското разузнаване е идентифицирало 49 руски компании, които работят по изграждането на мрежата „Рассвет“.

На фона на тази надпревара, западни разузнавателни служби предупреждават за още по-обезпокоителни планове на Русия. Според доклад на германските NDR, WDR и Sueddeutsche Zeitung, цитиран в статията, германските военни и Федералната разузнавателна служба са информирали други държави от НАТО, че Москва планира да изведе в орбита сателит, носещ ядрена бойна глава, до края на 2026 г.

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Детонацията на такова оръжие в ниска околоземна орбита би имала опустошителни последици както за военната, така и за цивилната инфраструктура на Земята, предупреди по-рано тази година ръководителят на Космическото командване на САЩ, позовавайки се на подобни разузнавателни данни. От Кремъл определиха тези съобщения като несериозни.

Отделно, нови сателитни изображения на руски военни обекти предполагат, че дългоочакваната ядрена ракета „Сатан II“ (РС-28 „Сармат“) може би влиза на въоръжение. Според доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) от този месец, ракетата с обсег от около 18 000 км може да бъде приета на въоръжение в 62-ра ракетна дивизия на Стратегическите ракетни войски в Ужур.

Тези разкрития очертават картина на ускоряваща се технологична и военна надпревара, в която контролът над Космоса се превръща в ключов елемент от стратегическото надмощие. Усилията на Русия да разработи собствени сателитни и оръжейни системи от ново поколение представляват дългосрочно предизвикателство за сигурността не само на Украйна, но и на целия западен свят.

Източник: The Independent