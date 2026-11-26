Д женифър Лопес разкри празничната филмова традиция от детството си, която е запалила искрата за нейната бляскава кариера на сцена и пред камера, съобщи People.

По-рано този месец 57-годишната певица и актриса излезе на сцената в Ню Йорк заедно с актрисата Рейчъл Зеглър за специална прожекция и разговор около концертния ѝ филм The JLo Show: Live in Las Vegas. По време на дискусията в културния център 92NY на 15 ноември Лопес сподели, че като дете всеки Ден на благодарността в семейството ѝ се е гледал един и същи филм.

„Всеки Ден на благодарността чакахме да пуснат „Уестсайдска история“. Това наистина ме вдъхнови да правя онова, което искам – да пея, да танцувам и да играя“, разказа звездата.

Времената, в които любимите филми се чакаха по телевизията

Лопес, която израства в нюйоркския квартал Бронкс заедно със сестрите си Лесли Ан и Линда, припомни, че през 70-те години гледането на любим филм у дома е изисквало доста повече търпение.

„Ако не си гледал нещо на кино, трябваше да чакаш да го излъчат по телевизията. Дори не помня първия път, когато го гледах – сигурно съм била на четири или пет години, съвсем малка“, спомня си тя за култовия мюзикъл от 1961 г. с участието на Натали Ууд и Рита Морено, спечелил 10 награди „Оскар“.

Jennifer Lopez Says That Watching One Movie Every Thanksgiving Inspired Her Career https://t.co/7RIfbvS9Tu — People (@people) November 26, 2026

Любопитен детайл е, че модераторът на разговора – Рейчъл Зеглър, изигра именно главната роля на Мария в новата киноадаптация на „Уестсайдска история“ от 2021 г.

Срещу правилата в шоубизнеса

Оригиналната лента показва на малката Дженифър кариерата, за която мечтае, макар че в началото на професионалния ѝ път в Холивуд подобна комбинация вече не е била на мода.

„Когато започнах да навлизам в бизнеса, хората вече не правеха това, защото мюзикълите бяха изчезнали. Ако беше актьор, не те приемаха за сериозен певец. Ако беше певец, не те смятаха за сериозен актьор“, обяснява Лопес.

Въпреки тези ограничения тя успя да изгради кариера и в трите направления – с емблематични роли в киното като „Селена“ (1997) и „Да свалиш Уолстрийт“ (2019), както и с историческо постижение през 2001 г., когато стана първата жена с филм №1 („Сватбеният агент“) и албум №1 (J.Lo) в една и съща седмица.

Новият ѝ концертен филм The JLo Show: Live in Las Vegas, който има премиера по телевизия CBS именно на Деня на благодарността (26 ноември), събира всички тези страни от кариерата ѝ и отдава почит на артистите и мюзикълите, вдъхновили мечтите ѝ.