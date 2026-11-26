П редставители на игралния сектор отправиха критики към предлаганите промени в Закона за хазарта, които предвиждат почти пълна забрана на хазартната реклама и по-високи данъци върху автомати и оборудване. Преди седмица народните представители приеха на първо четене три законопроекта за изменение на закона, като спонсорството в спорта и културата бе допуснато като изключение - с право единствено на изобразяване на регистрирана търговска марка, но без комуникация на партньорствата в телевизионни и онлайн медии.

Председателят на Управителния съвет на Асоциацията на игралната индустрия в България Ангел Ирибозов заяви, че законодателните инициативи са продиктувани от обществени нагласи срещу сектора, без да се отчита ролята на лицензирания пазар като пречка пред нелегалния.

„Акцията на законодателите е вследствие на някакви обществени нагласи. Истинските промени стават между първо и второ четене. Дано не излезе някакъв Франкенщайн“, коментира Ангел Ирибозов.

Според данни, представени от Асоциацията, до края на годината от нелегален хазарт се очакват около 300 млн. евро без платени данъци и осигуровки. От организацията припомниха също, че преди четири месеца Министерството на финансите е поискало лицензиране на афилиейт операторите като мярка срещу нелегалния сектор. Посочено бе още, че заради обсъжданите ограничения две трети от легалния сектор обмислят отлагане на инвестиции или пренасочване на капитал към други пазари.

По информация на приходната агенция за близо четири години НАП е спряла над 9000 нелегални сайта. Заместник-директорът на НАП Христо Марков обясни, че агенцията ще насочва играчи към нелицензирани страници, за да бъдат установявани и блокирани техните сметки:

„Като затворим един сайт, той отваря друг и затова сме предприели нови мерки. Блокираме сметките на тези сайтове. Работим по това.“

Операторите съобщиха, че във Фонда за борба с хазарта има 7 млн. евро, като изразиха съмнения относно начина на управление на тези средства. По действащото законодателство НАП разпределя постъпленията за дейности по превенция и борба със зависимостите към Министерството на здравеопазването и към спортното ведомство.

Дебатът за спортното спонсорство на EEGS 2026

Последиците от ограниченията върху спорта бяха обсъдени и на панела „Спонсорство или забрана: може ли спортът да оцелее без парите от хазарта?“ по време на форума Eastern European Gaming Summit (EEGS) в София, модериран от изпълнителния директор на Sportal.bg Мартин Петров.

Участниците в дискусията посочиха, че спонсорството функционира като по-широка екосистема, в която участват клубове, федерации, лиги, детско-юношески школи, медии, носители на права, рекламни агенции и технологични дружества. Според изказаните мнения ограничението, което позволява присъствие само чрез търговска марка без право на комуникация, намалява стойността на спонсорството и може да доведе до по-ниски инвестиции в спортна инфраструктура и развитие.

Генералният мениджър на Superbet за Гърция Джон Каламвокис отбеляза, че за компанията спонсорствата са част от маркетинговата стратегия и от ангажимента към спорта. Като пример за пазар, където спонсорството и неговата комуникация не са забранени, бе посочена Гърция, където Superbet обяви планове за инвестиции от около 500 млн. евро за периода 2026–2032 г. в спонсорства, маркетинг, технологии и персонал, включително около 100 млн. евро за спортни договори за четири години (сред които около 43 млн. евро до 2033 г. за баскетболния клуб „Олимпиакос“).

Главният маркетинг директор на аржентинската компания bplay Томас Кортес посочи опита от Аржентина, където спортните партньорства се използват и за комуникиране на правила за отговорна игра и превенция. Според участниците в панела видимата комуникация на лицензираните оператори е средство за достигане до по-младата аудитория на фона на реклами на нелегални платформи в социалните мрежи, чрез инфлуенсъри и в стрийминг услуги извън обхвата на местния регулатор.

В дискусията беше отбелязано още, че при международни спортни излъчвания рекламни послания на оператори без лиценз в България достигат до българската аудитория независимо от националните правила - като пример бе посочено присъствието на марката 1xBet (лицензирана в Кюрасао) чрез дигитална визуализация в глобалното излъчване на Volleyball World по време на световното първенство по волейбол през септември 2025 г.

Участниците предупредиха, че при ограничаване на лицензираните спонсори мястото им в спорта могат да заемат нерегулирани участници - като криптоборси, дружества с неясен произход или платформи за прогнози без надзор (като прекратения договор на италианския „Лацио“ с Polymarket за 22 млн. евро след решение на местния регулатор за приравняване на платформата към нелицензиран хазарт), които не плащат данъци в България и не носят отговорност пред потребителите.

Обобщението от панела бе, че въпросът пред законодателите не е формулиран единствено като „спонсорство или забрана“, а опира до това откъде идва финансирането за спорта и доколко то е обвързано с данъчно облагане и регулаторен контрол.