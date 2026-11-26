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М инистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще си постави като основен приоритет създаването на условия за започване на строителството на дългоочакваните автомагистрали в България през следващите години. Това стана ясно при представянето на проектобюджета на ведомството за 2027 г. от министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, предава NOVA.

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В представените параметри е заложено намаляване на числения състав на структурите към МРРБ с 452 души – 413 от тях в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и 39 в централната администрация на министерството. Допълнително 200 служители на АПИ предстои да бъдат пренасочени към нова структура за подобряване на пътната безопасност, като Шишков уточни, че те не са включени в посоченото намаление.

„Както искате може да ги смятате – дали са 452 или 652, но 200 души ще бъдат транслирани в новата структура“, обясни той.

Съкращения не се предвиждат в Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Според министъра запазването на щата в ДНСК е ключово за противодействието на незаконното строителство.

„В България наистина се получи епидемия на незаконното строителство. Не може да си го позволим. Ние първо трябва да се преборим с тези лоши практики, които са наслоени вече в последните 20 години“, каза Шишков.

По отношение на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Шишков акцентира върху нуждата от по-добро обслужване и актуална кадастрална информация, посочвайки че кметове на много места се оплакват от проблеми с кадастъра.

Повече средства за АПИ и 14% ръст на бюджета

Според разчетите на Министерството на финансите за МРРБ са предвидени 832 млн. евро приходи и 377 млн. евро допълнителни трансфери, а общият бюджет на ведомството нараства с 14%. Агенция „Пътна инфраструктура“ разполага с най-голям ресурс сред структурите на министерството – почти 1,1 милиарда, като Шишков подчерта, че увеличението е за капиталови вложения, а не за заплати.

„Агенция „Пътна инфраструктура“ е на рекордно ниво, не защото ще даваме големи заплати, а защото, разбира се, има да се инвестира в пътната инфраструктура“, добави той.

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За текущи ремонти са заложени увеличени средства в размер на 109 млн., като министърът припомни увеличението на тол таксите от средата на миналата година и отбеляза, че се обсъжда разширяване на обхвата на платената пътна мрежа. По време на брифинга той заяви още, че според одит на Сметната палата АПИ е натрупала ангажименти за повече от 6 млрд. лева от 2019 г. насам, като проблемите с разходването на публични средства и пътното строителство датират още от 2018–2019 г.

Три пъти повече инвестиции във ВиК сектора

За инвестиции във водния сектор в проектобюджета за 2027 г. са заложени 45 милиона евро – три пъти повече спрямо 2026 г., разпределени почти поравно между строителство и проектиране. Шишков подчерта, че качеството на водата и трайното водоснабдяване са сред най-острите проблеми в регионите.

„Един от основните проблеми в България е качеството на водата и това да осигурим наистина трайно водоснабдяване в огромна част от населените места на България. Това, разбира се, минава през инвестиции във водния сектор. Това и ще направим“, каза още Шишков.

Като пример Шишков посочи довеждащия водопровод за Плевен, който по думите му е на повече от 50 години и по него се губят значителни количества вода.

Той допълни, че инвестициите във ВиК сектора трябва да бъдат планирани така, че подобряването на инфраструктурата да не води до допълнително поскъпване на водата.

По време на брифинга той заяви, че агенция „Пътна инфраструктура“ е натрупала ангажименти за повече от 6 млрд. лева в периода от 2019 г. насам, като подчерта, че данните са от одит на Сметната палата, а не от анализ на Министерството на регионалното развитие.

Той припомни, че още от 2021 г. многократно е поставял въпросите за начина, по който се изразходват публичните средства, как се строят пътищата и какво се е случвало в Агенция „Пътна инфраструктура“ през годините.

По думите му проблемите имат много по-дълга история и могат да бъдат проследени още от 2018–2019 г.

„Ще започнем ударно да проектираме пътища за основни ремонти, защото няма как по стария начин да ги правим. Всички съоръжения, които имат нужда от основни ремонти, също ще бъдат включени в тази програма. Те няма да минават под формата на текущи ремонти, а ще бъдат проектирани така, както трябва“, заяви Шишков.

Сред основните приоритети е Софийският околовръстен път. Шишков посочи, че в момента Агенция „Пътна инфраструктура“ приключва процедурите по отчуждаване на участък и подготвя процедура за избор на изпълнител за цялото трасе от 8,5 км.

Той припомни, че още през 2023 г. е била издадена заповед за одобряване на подробен устройствен план за 6 км, но реално развитие по проекта не е последвало. За друг участък от околовръстния път, свързан с бъдещото разширение, Шишков посочи, че за около 2,6 км има напреднали процедури и е възможно да се премине към проектиране и строителство. Останалата част ще изисква цялостно проектиране и допълнителни административни процедури.

Шишков коментира и изграждането на пътния възел за Банско, като подчерта, че става дума за участък с дължина около 2,7 км, включващ два пътни възела и две платна, а не за изграждане на нова магистрала.

„Пътният възел за Банско си търси решението от 2015 година. Три пъти са променяни трасетата. В момента тече процедура, за да направим допускане на подробен устройствен план и да започнем строителството в този участък“, посочи Шишков.

Друг важен проблем, на който Шишков обърна внимание, е липсващата връзка в района на граничния пункт с Гърция.

„Магистрала „Струма“ не завършва на границата. Абсурдно е, нали? Ето този абсурд ще поправим“, заяви той.

В момента се работи по процедурите за проектиране и допускане на подробен устройствен план, така че да бъде изграден липсващият участък.

По думите му при интензивен трафик от Гърция към България съществува риск от образуване на задръствания заради преминаването на движението през ограничен участък с една лента.