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С офийският градски съд остави в ареста трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Обвиняемите са на 14, 15 и 16 години и сами са разпространили видеа от действията си. По данни на прокуратурата компания от около 15 тийнейджъри се е събрала в апартамент на един от тях, след като са били на детска дискотека за Хелоуин, съобщава NOVA.

Съдът решава за ареста на тримата тийнейджъри, обвинени в блудство с 15-годишна

Съдът е счел, че са налице достатъчно данни, сочещи, че тримата са извършили блудствени действия спрямо момичето, докато то е било в безпомощно състояние. В мотивите си магистратите отбелязват, че обвиняемите са действали с „впечатляваща упоритост“, проявили са бруталност и липса на състрадание и човечност, както и безразличие към разпространението на записите в интернет, с което унижението на пострадалата е било повторено пред неограничен кръг от хора.

Предишно провинение, липса на родителски контрол и данни от разследването

Едно от момчетата има старо провинение, заради което преди блудствените действия спрямо него е била наложена възпитателна мярка „настаняване в интернат“. Според разследването действията и на тримата непълнолетни не са били контролирани от родителите им, а обвиняемите ще бъдат настанени в Областна служба „Изпълнение на наказанията“ – София.

Искат постоянен арест за тримата непълнолетни, обвинени в блудство с момиче

По информация от разследването в жилището младежите са продължили да употребяват алкохол, след което са направили опит да изнасилят едно от присъстващите момичета. Посочва се още, че след подаден сигнал за силен шум на адреса са пристигнали полицаи, които са съставили само предупредителен протокол.