П олет на British Airways от Лондон за Бостън обяви извънредна ситуация във въздуха във вторник вечерта след съобщения за проблем с маслото в двигател. Екипажът на самолета Boeing 787-10 Dreamliner излъчи общ код за бедствие, докато машината летеше на височина 38 000 фута (около 11 580 метра) над Гренландия. Самолетът кацна благополучно в Бостън, като няма данни за пострадали, съобщава The Independent.

Полет BA239 от лондонското летище „Хийтроу“ до международното летище „Логан“ в Бостън е предал транспондерния код 7700, който в авиацията обозначава обща извънредна ситуация. Тревогата е била подадена четири часа след началото на презокеанския полет.

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Следвайки стандартните процедури за безопасност, пилотите са започнали снижение до 28 000 фута (около 8530 метра) и са намалили скоростта. Данните от системата за проследяване FlightAware показват, че самолетът е променил курса си към Канада, за да се подготви за евентуално отклоняване на полета.

Втори проблем с маслото за две седмици

Според публикация на профила Flightdrama в социалната мрежа X, съобщения по системата ACARS по време на инцидента показват, че техническите екипи на British Airways са препоръчали аварийно отклоняване към Кефлавик в Исландия. След като е било преценено, че полетът може да продължи безопасно, машината се е върнала към първоначалния си маршрут за щата Масачузетс.

По данни на специализирания авиационен сайт AirLive причината за тревогата е спад в нивото на маслото в единия от двата двигателя Rolls-Royce Trent 1000.

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Трансатлантическият полет е излетял от „Хийтроу“ в 19:05 ч. местно време за предвидено седемчасово и половина пътуване. Самолетът е приземил безопасно в Бостън в 23:00 ч. местно време - с около час закъснение спрямо разписанието - без пострадали пътници или членове на екипажа.

„Самолетът пристигна безопасно в Бостън и пътниците слязоха нормално. Безопасността винаги е наш основен приоритет“, заяви говорител на British Airways. От авиокомпанията допълниха, че екипажът е установил дребен технически проблем, спазил е установените процедури и са поднесли извинения за закъснението.

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Според AirLive това е вторият път в рамките на две седмици, в който същият самолет среща неизправност, свързана с маслото. На 14 ноември, при полет към Дубай, количеството на двигателното масло на самолета с регистрация G-ZBLC е паднало до нула, което е принудило екипажа да извърши аварийно кацане в Атина.