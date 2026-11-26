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Данъчните облекчения за деца се увеличават: данъчната основа се намалява с 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две и 15 000 евро за три и повече деца. За дете с увреждане намалението е 12 000 евро.

Въвежда се ново облекчение за детско развитие, което ще обхваща доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

Увеличават се облекченията за хората с намалена работоспособност поетапно през 2027, 2028 и 2029 г.

Предвижда се глобата за неподадена в срок данъчна декларация да бъде до 500 евро, а за декларирани неверни или непълни данни, водещи до по-нисък данък, до 1000 евро.

Увеличението на глобите предизвика критики от ПП-ДБ и ДПС. Според тях санкциите се повишават, вместо да бъдат само превалутирани от левове в евро.

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Парламентът прие на второ четене промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се увеличават данъчните облекчения за деца и за хора с увреждания. Депутатите гласуваха и по-високи размери на глобите за данъчни нарушения.

Увеличението на санкциите предизвика несъгласие от страна на ДПС и остра реакция от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Спорът между тях и „Прогресивна България“ продължи с процедури по начина на водене и лични обяснения.

Председателстващият заседанието Иван Ангелов от ПБ обяви прекъсване, преди гласуването на текстовете да приключи. След възобновяването му председателят на Народното събрание Михаела Доцова наложи наказание „забележка“ на председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов заради използвана от него обидна дума към народен представител.

Бюджетната комисия прие по-високите данъчни облекчения за деца

По-високи данъчни облекчения за деца

С приетите изменения се увеличава размерът на данъчната основа, която родителите могат да намалят чрез облекченията за деца. За едно дете намалението е 5000 евро, за две деца – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро. За дете с увреждане размерът е 12 000 евро.

Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през годината чрез работодателя.

Въвежда се и ново данъчно облекчение за детско развитие. То ще се прилага за действително извършени и документално доказани разходи за здравни, образователни и спортни дейности на деца под 18 години.

От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат разходи до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две деца и до 6000 евро за три и повече деца.

До 1500 евро по-малко данък за родители

Поетапно увеличение на облекченията за хора с увреждания

Промени се предвиждат и при данъчните облекчения за хората с 50 и над 50% намалена работоспособност, установена с влязло в сила решение на компетентен орган.

Сумата от годишните данъчни основи на тези лица ще се намалява с 5280 евро за 2027 г., с 6660 евро за 2028 г. и с 8100 евро от 2029 г.

Месечната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения на хората с намалена работоспособност ще се намалява с 440 евро за 2027 г., с 555 евро за 2028 г. и с 675 евро от 2029 г. Облекчението ще се прилага и за месеца, през който е настъпила неработоспособността, както и за месеца, в който изтича срокът на валидност на решението.

Иван Янев от „Прогресивна България“ посочи, че облекчението за работещите хора с увреждания не е актуализирано почти две десетилетия.

„Тези хора, за да извършват дейност, имат достатъчно пречки в живота, затова не говорим за привилегия, а за справедливост, подкрепа на държавата“, подчерта депутатът.

По думите му през миналата година от това данъчно облекчение са се възползвали 175 561 души, а общият му размер е бил над 60 млн. евро. Янев посочи, че увеличението ще бъде с около 30,4% през първата година, с 64,4% през втората и със 100% през третата.

Приеха по-високите данъчни облекчения за деца на първо четене в парламента

Предложенията на опозицията

Владислав Панев от „Демократична България“ заяви, че е добре да бъдат увеличени облекченията за семействата с четири и повече деца. Предложението на формацията беше размерът им да достигне 25 000 евро, но мнозинството не го подкрепи.

Панев отбеляза, че не са осъвременявани и някои други данъчни облекчения, например тези за вноски по застраховка „Живот“. По думите му максималният размер на облекчението е 60 лева, а ДБ е предложила той да бъде заменен с 60 евро. И това предложение не беше прието.

Отхвърлено беше и предложението на Панев в Закона за висшето образование да се предвиди освобождаване от такси за майки и осиновителки студентки на възраст под 29 години, които се обучават в редовна или задочна форма в държавно финансирани висши училища.

Анна Бодакова от ДБ обърна внимание, че домакинствата с три и повече деца са изложени на най-голям риск от бедност.

„Затова предлагаме те да могат да спестят до 2000 евро от данъка“, заяви тя.

Георги Георгиев от „Възраждане“ посочи, че партията ще подкрепи данъчните облекчения за хората и децата с увреждания, както и за семействата с деца. По думите му това са политики в правилната посока, които формацията защитава от години. От „Възраждане“ обаче са против увеличаването на административните наказания и глоби.

Спор за увеличението на глобите

С промените се актуализират и размерите на глобите и имуществените санкции.

Лице, което не подаде в срок данъчна декларация, ще подлежи на глоба или имуществена санкция до 500 евро, ако не е предвидено по-тежко наказание. Досега максималният размер беше 500 лева.

При непосочване или невярно посочване на данни и обстоятелства в данъчна декларация, които водят до определяне на по-нисък данък или до освобождаване от данъчно задължение, санкцията ще бъде до 1000 евро вместо досегашните 1000 лева.

Милен Трифонов от „Прогресивна България“ обясни, че се увеличава максималният размер на глобите, тъй като в действащите текстове има само горен праг, но няма минимален.

„Даваме възможност на административнонаказващия орган в тежките случаи да наложи адекватна санкция“, разясни депутатът.

Мартин Димитров от ДБ обаче упрекна управляващите, че вместо да превалутират глобите по официалния курс лев-евро, използват промяната, за да увеличат размера им.

„Ние искаме, ако има увеличение, то да бъде индивидуално аргументирано. Оставихте Министерството на финансите да повиши глобите без нито един аргумент“, коментира той.

Димитров даде пример с пенсионер, който закъснее с подаването на данъчна декларация за имот под наем. Според него подобно нарушение може да доведе до глоба до 500 евро, без да е ясно защо е избран точно този размер.

Асен Василев от „Продължаваме промяната“ също критикува увеличението на санкциите.

„Ако съзнателно превалутирате лев към евро едно към едно, това е лошо“, обърна се той към представителите на ПБ.

Василев поиска прегласуване на отхвърлените предложения на Мартин Димитров глобите да не се увеличават при превалутирането. Според него приетите текстове не са в интерес на гражданите и създават лош пример за бизнеса.

От името на ДПС Айтен Сабри заяви подкрепа за данъчните облекчения за деца, хора с увреждания и млади семейства. Тя обаче посочи, че парламентарната група не подкрепя увеличаването на глобите вместо превалутирането им.

Отхвърлено беше и предложението на Богомил Петков от „Продължаваме промяната“ новите облекчения да влязат в сила със задна дата – от 1 януари 2026 г., за да могат гражданите да се възползват от тях още през следващата година.

Напрежение в пленарната зала

В края на гласуването, преди разглеждането на заключителната разпоредба, напрежението в пленарната зала отново се повиши.

Жечо Станков от ГЕРБ-СДС заяви в процедура по начина на водене, че с предложените текстове се нарушава Законът за въвеждане на еврото. Той коментира и използването на думата „глобкаджии“ от управляващите във връзка със спора за глобите.

„Никой не очакваше, че ще бъдем наричани от управляващите „глобкаджии““, добави Станков.

„Превръщаме парламента в един цирк“, коментира Антон Кутев от ПБ. Той отправи лична реплика към Асен Василев: „Дръжте се мъжки поне един път в живота си“.

Василев поиска от председателя на парламента да реагира при използването на лични квалификации от парламентарната трибуна.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова настоя депутатите да спазват правилника. Тя увери, че при нарушение или изказване извън установения ред ще отправя предупреждения и ще отнема думата.