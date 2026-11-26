П оследен сблъсък за спасение очаква участниците в осмия сезон на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Спечелилото неприкосновеност племе на Канарите ще направи опит да завърши своята история в Дивия север с победа и класиране на Иван, Юлия, Марио и Виктория за финалите на надпреварата. Как обаче ще им отговорят Ураганите, които са заплашени от сигурна загуба на един от своите?

Източник: NOVA

Преди съревнованието на Арената за Сините предстои напрегнат племенен съвет, където водещата Ивет Лалова-Колио е подготвила поредица от неочаквани обрати. Брокерът Стиван изяви желание да излезе на битка за спасение, но дали именно той ще бъде изборът за номинация на Ураганите?

Източник: NOVA

Драматични моменти ще има и в Резиденцията, където водещата коалиция ще бъде разтърсена от нови неразбирателства и недоверие между играчите в нея.

Източник: NOVA

Ще успеят ли Канарите да се класират за финалите? Гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.