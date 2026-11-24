Пеканов: България може да излезе от свръхдефицита за три години

Горивата може да поевтинеят с още 8 евроцента

Промяната на трудовия стаж се връща: Защо този път може да бъде приета

Икономисти: Инфлацията може да расте още две години

Училищата и детските градини може да плащат по-скъп ток през 2027 г.

Б лизо 104 млн. евро са изплатени за пожизнени втори пенсии и разсрочени плащания през първите девет месеца на 2026 г. Над 92 млн. евро от тази сума отиват при хора, които получават натрупаното на части, показва отчетът на Комисията за финансов надзор (КФН).

Към края на септември плащания от втория стълб получават 52 129 души. От тях 40 384 вземат парите си разсрочено, а 11 745 получават пожизнена пенсия. За деветте месеца фондовете са изплатили 92,82 млн. евро за разсрочени плащания и 11,12 млн. евро за пожизнени пенсии.

За три месеца получателите са с над 4200 повече

В края на юни плащания от втория стълб получават 47 892 души. До края на септември броят им се увеличава с 4237 души. При разсрочените плащания увеличението е с 3106 души, а при пожизнените пенсии - с 1131.

Как ще се изплатят парите при пенсиониране зависи от сумата в личната партида. Според натрупаното средствата могат да се получат като пожизнена пенсия, на части или наведнъж. Заявлението за плащане се подава до пенсионното дружество.

Кога и как се получават парите за втора пенсия

Вноските растат с над 11% за година

От януари до септември във всички пенсионни фондове постъпват 1,4 млрд. евро осигурителни вноски. Това е със 143,1 млн. евро повече спрямо същия период на 2025 г., или ръст от 11,35%. От увеличението 124 млн. евро идват от универсалните фондове, в които се натрупват парите за втора пенсия.

В края на септември нетните активи на всички фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества, достигат 17,32 млрд. евро, с 8,69% повече спрямо края на 2025 г. Сумата включва 17,07 млрд. евро в пенсионните фондове и 254,4 млн. евро във фондовете за плащания. Универсалните фондове държат близо 87% от общите нетни активи.

Общият брой на участниците е над 5,22 млн. КФН включва в тази справка както осигурените в четирите вида пенсионни фондове, така и хората, които вече получават пенсия или разсрочено плащане. Спрямо края на 2025 г. общият брой е нараснал с 54 069.

Как да проверите в кой фонд се осигурявате

Срокът за избор на подфонд е до 30 ноември

Осигурените в универсален пенсионен фонд могат до 30 ноември да подадат заявление до пенсионното си дружество за избор на подфонд. Ако не подадат заявление, ще бъдат разпределени според възрастта си. За хората, на които остават три години или по-малко до пенсионна възраст, е предвиден консервативният подфонд.