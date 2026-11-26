П абло Ернандес де Кос спечели надпреварата за президент на ЕЦБ. Испанският икономист ще наследи Кристин Лагард, след като нидерландското правителство оттегли подкрепата си за съперника му Клаас Кнот, съобщава FT.

Пабло Ернандес де Кос ще стане следващият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), след като мнозинството от страните в еврозоната го подкрепиха да наследи Кристин Лагард през февруари, според източници, запознати с въпроса.

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На среща на върха в Брюксел в четвъртък нидерландското правителство заяви, че ще подкрепи испанския икономист, слагайки край на подкрепата за собствения си кандидат Клаас Кнот, бивш управител на нидерландската централна банка и единствен друг претендент за поста в ЕЦБ, съобщиха двама души, информирани за дискусията.

FT Exclusive: Pablo Hernández de Cos will become the next president of the European Central Bank after a majority of Eurozone countries endorsed him to succeed Christine Lagarde https://t.co/p063VhozwA https://t.co/rzV9RzOKgh — Financial Times (@FT) November 26, 2026

Сделката изисква официално одобрение от посланиците на страните от еврозоната на среща в четвъртък следобед, преди да бъде утвърдена от лидерите на блока.

Нидерландският премиер Роб Йетен е заявил пред останалите лидери, че "ще подкрепи консенсуса" в полза на Де Кос, посочи един от източниците.

Споразумението гарантира ръководството на втората най-мощна централна банка в света в момент на възраждаща се инфлация и опасения относно високия държавен дълг сред много държави членки.

55-годишният Де Кос, генерален мениджър на Банката за международни разплащания и бивш управител на централната банка на Испания, спечели надпреварата, след като по-рано този месец Франция и Германия договориха пакет за трите най-висши поста в ЕЦБ.

Като част от това споразумение Лорънс Буун, ръководител на корпоративното и инвестиционното банкиране във Франция в банка Santander, ще замени германката Изабел Шнабел в Изпълнителния съвет на ЕЦБ, отговарящ за пазарните операции. Германският икономист Маркус Брунермайер пък ще заеме мястото на главния икономист на ЕЦБ Филип Лейн, когато мандатът му изтече през май.

Нидерландия отказа да оттегли Кнот от надпреварата преди срещата на върха в четвъртък, настоявайки за дискусия на ниво лидери на ЕС относно приемствеността в ЕЦБ.

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"Смятам просто, че Кнот пасва по-добре на предизвикателствата на днешното време. Особено като се има предвид нарастването на дълга в различни европейски страни", заяви Йетен на влизане в срещата в четвъртък.

В крайна сметка обаче Хага отстъпи, тъй като стана ясно, че Де Кос разполага с необходимата подкрепа от най-малко 16 правителства, представляващи 65 процента от населението на еврозоната.

Тримата номинирани за ЕЦБ ще получат окончателно одобрение от лидерите на еврозоната на среща преди Коледа, след незадължително гласуване в Европейския парламент в началото на декември.

Сред първите предизвикателства пред Де Кос в централната банка ще бъде справянето с растящата инфлация, която през октомври достигна 4 процента - доста над средносрочната цел на ЕЦБ от 2 процента. Институцията вече повиши лихвените проценти два пъти тази година - с четвърт процентен пункт през юни и отново през септември.

Търговците очакват банката да увеличи основния си лихвен процент с четвърт пункт до 2,75 процента на заседанието си на 17 декември и да предприеме поне още един подобен ход през следващата година, според нивата, заложени на суаповите пазари.

ЕЦБ също така следи отблизо разходите по държавните заеми, особено в силно задлъжнели държави членки като Франция и Белгия, които изпитват затруднения при приемането на бюджетите си. Разходите по 10-годишните държавни облигации на Франция достигнаха 5 процента миналия месец за първи път от 2002 г. насам.

Лагард ще напусне ЕЦБ на 7 февруари, девет месеца преди края на осемгодишния си мандат.

Тя заяви, че иска "по-голяма свобода да изразява възгледите си" по въпроси извън паричната политика, тъй като не може да "остане неутрална" по отношение на събитията във Франция, където през април ще се проведат президентски избори. Тя също така води разговори със Световния икономически форум, за да поеме поста на негов следващ председател.