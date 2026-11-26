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Московски военен съд постанови ареста на генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на руските Въздушно-космически сили, по обвинение в получаване на подкуп в особено големи размери.

Грехов е дългогодишен висш военен командир, санкциониран от ЕС през 2022 г. заради ролята си в действия, подкопаващи суверенитета на Украйна.

Арестът е част от поредица разследвания за корупция в руското Министерство на отбраната, включително дело за измама за милиони.

Specific details of the case were not immediately clear, with sources familiar with the investigation saying only that the allegations “pertained to corruption.” https://t.co/3pUJsMFxb8 — The Moscow Times (@MoscowTimes) November 26, 2026

Московски военен съд постанови ареста на генерал-полковник Юрий Грехов, заместник-главнокомандващ на Въздушно-космическите сили на Русия, отговарящ за въоръжението, по обвинения, че е приел подкуп в особено големи размери. Това съобщи руският вестник „Комерсант“ на 26 ноември.

Решението е било издадено на 25 ноември от 235-и гарнизонен военен съд в Москва. „Комерсант“ е установил ареста чрез записи, публикувани във базата данни на съда.

Според руския вестник Грехов е обвинен във получаване на подкуп в особено големи размери. В публикацията не се разкриват допълнителни подробности за предполагаемото плащане и обстоятелствата около случая.

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Грехов е дългогодишен висш офицер във руската военна йерархия. Военната му кариера започва през 1979 г.

Между 2007 и 2009 г. той е началник-щаб и заместник-командир на дивизия за противовъздушна отбрана. През 2013 г. е назначен за началник-щаб и първи заместник-командващ на руските войски за въздушно-космическа и противоракетна отбрана.

От 2018 до 2021 г. Грехов командва руските войски за въздушно-космическа и противоракетна отбрана в състава на Въздушно-космическите сили, заемайки висша ръководна позиция, отговаряща за ключов компонент от отбранителната инфраструктура на страната.

През 2021 г. е назначен за заместник-главнокомандващ на Въздушно-космическите сили по въоръжението и получава званието генерал-полковник.

Русия арестува висш генерал, ето защо

Високопоставеният руски офицер беше санкциониран и от Европейския съюз през 2022 г. след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

В решението за налагане на санкциите Съветът на Европейския съюз определя Грехов като военен командир, чиито задължения включват подкрепа за действия, подкопаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

По-рано руските власти арестуваха служител от жилищния департамент на Министерството на отбраната на Русия във връзка със схема за измама за милиони. Разследващите са иззели негово имущество на стойност 66 666 долара.

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