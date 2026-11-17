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Колко от парите ни влизат в държавния бюджет и за какво се харчат? Отговорите вече могат да се проверяват в новата интерактивна платформа „СИГМА - Бюджет на светло“, която събира на едно място информацията за приходите, разходите и изпълнението на държавния бюджет.

Платформата беше представена от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. На същата пресконференция той обяви и параметрите на бюджета на ведомството за 2027 г., който се предвижда да достигне 45,8 млн. евро, с 8,5% повече спрямо тази година.

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„Искаме бюджетът да стане разбираем най-накрая“, заяви Василев при представянето на новата система.

Как да проверим за какво се харчат парите ни

„СИГМА - Бюджет на светло“ показва откъде идват парите в държавния бюджет, за какво са планирани и доколко планът се изпълнява. В платформата са включени и параметрите на проектобюджета за 2027 г.

Гражданите могат да проследяват бюджетните мерки, капиталовите разходи, трансферите към общините и промяната в бюджетното салдо. Данните за изпълнението на бюджета се актуализират всеки месец.

Информацията, която досега беше разпръсната в множество документи, таблици и файлове, вече е събрана на едно място.

„Сайтът спестява това ровене. Подрежда бюджета по въпросите, от които гражданите се интересуват. До всяко число има връзка към документа на Министерството на финансите, за да може да се провери“, обясни създателят на платформата Тодор Колев.

Колко от заплатата ни отива в бюджета

Сред функциите е и „Моите данъци“, чрез която потребителите могат да видят каква част от доходите им постъпва в държавния бюджет и как се разпределят тези средства.

При демонстрация с брутна заплата от 1500 евро системата показва например, че 33,50 евро месечно се разпределят за образование.

Платформата позволява да се разгледат и разходите на работодателя, както и данъците и осигуровките, свързани със заплатата.

Предвидена е възможност потребителите да задават въпроси към бюджетните данни чрез изкуствен интелект.

Повече пари за иновации, по-малко за администрация

Министър Иван Василев представи и разчетите за Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за следващата година.

Проектобюджетът на ведомството възлиза на 45,8 млн. евро, което е увеличение с 3,6 млн. евро спрямо 2026 г.

Същевременно разходите за персонал се предвижда да намалеят от 19,96 млн. евро на близо 18 млн. евро.

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По думите на министъра намалението от около 2 млн. евро е резултат от административната реформа след обединяването на Министерството на електронното управление и Министерството на иновациите и растежа.

„В същото време обаче капиталовите разходи се удвояват от 2,3 млн. евро през 2026 година на 5 млн. евро през 2027 година“, посочи Василев.

За политиките в областта на иновациите, технологичното и икономическото развитие са предвидени 17,26 млн. евро, или с около 3 млн. евро повече спрямо тази година.

Разходите за дигитална трансформация на публичния сектор се предвижда да бъдат 21,75 млн. евро при 22,25 млн. евро през 2026г.

49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект

В проектобюджета на държавата за 2027 г. са заложени и допълнителни инвестиции за технологично развитие.

За фабриката за изкуствен интелект са предвидени 49 млн. евро, а за наука и приложни изследвания - 62,1 млн. евро. Допълнителни 10 млн. евро са заложени за средното професионално техническо образование.

Други 1,4 млн. евро са предвидени за разработването на европейския цифров портфейл и единния дигитален портал за услуги.

Министър Василев съобщи, че тази седмица Министерският съвет ще разгледа законопроекта за европейския цифров портфейл. Предстои да заработи и специален сайт, който ще обяснява как гражданите ще могат да получават достъп до държавни услуги през мобилните си устройства.

Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

Увеличават се и средствата за участие в международни организации. Разходите по това перо нарастват от 5,73 млн. евро на 8,15 млн. евро.

Според Василев една от целите е България да премине от статут на партнираща страна към асоциирано членство в Европейската космическа агенция. Амбицията е това да се случи до 2029 г. Част от средствата са свързани и с участието във фонда DIANA на НАТО.

Източник: БГНЕС

Кой стои зад платформата „СИГМА“

СИГМА означава „Система за интегриран граждански мониторинг и анализ“. Новият бюджетен модул е продължение на проекта за проследяване на обществените поръчки.

Инициативата е на BESCO, Института за пазарна икономика и сдружение „Активни политики“, а платформата е разработена в сътрудничество с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Кодът на проекта е отворен, като потребителите могат да изпращат предложения, корекции и обратна връзка.

Платформата е достъпна на sigma-budget.midt.bg.