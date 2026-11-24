Икономисти: Инфлацията може да расте още две години

Училищата и детските градини може да плащат по-скъп ток през 2027 г.

Ако онлайн магазин ви поиска превод по лична сметка, проверете кой ще получи парите, преди да платите. Това е един от сигналите, за които Комисията за защита на потребителите (КЗП) предупреждава преди Черния петък на 27 ноември. Сред 13-те практики в списъка ѝ са копия на сайтове на утвърдени търговци, магазини, които изчезват след продажбите, и натиск да платите веднага.

Комисията съобщава, че „получава сигнали и жалби, голяма част от които за повтарящи се нарушения на закона“. По тях работи с компетентните институции, включително с органите на реда.

Кога връщането на покупка от Черния петък може да стопи отстъпката

Как ви подвеждат преди поръчката

Магазинът изчезва след продажбите. Търговецът приема поръчки през сайт или социалните мрежи, а след като натрупа оборот, закрива магазина или изчезва от интернет.

Търговецът приема поръчки през сайт или социалните мрежи, а след като натрупа оборот, закрива магазина или изчезва от интернет. Сайтът копира познат магазин. Страницата наподобява тази на утвърдена фирма, за да ви подведе, че поръчвате от нея.

Страницата наподобява тази на утвърдена фирма, за да ви подведе, че поръчвате от нея. Таймер ви пришпорва да платите. Ярък брояч отброява оставащите минути или секунди до края на промоцията, за да вземете решение набързо.

Ярък брояч отброява оставащите минути или секунди до края на промоцията, за да вземете решение набързо. Внушават ви, че стоката свършва. Съобщения за изчерпващи се наличности и намаления „само днес и само сега“ могат да ви притиснат да поръчате веднага.

Съобщения за изчерпващи се наличности и намаления „само днес и само сега“ могат да ви притиснат да поръчате веднага. Описанието обещава качества, които стоката няма. Решението за покупка се опира на невярна информация за продукта.

Решението за покупка се опира на невярна информация за продукта. Известно лице уж препоръчва продукта. В рекламата се използва образът на популярна личност без нейно участие.

В рекламата се използва образът на популярна личност без нейно участие. Европейско име прикрива кой продава. Името на магазина и снимките създават впечатление за европейски произход, а зад офертата може да стои търговец извън ЕС, който предлага стоки с друг произход или имитации на марки.

Фалшивите намаления за „Черен петък“ могат да струват на търговците до 50 000 евро

Какво се случва след плащането

Няма къде да върнете пратката. Търговецът използва доставчици от Азия или други места извън ЕС, до които купувачът не може да изпрати стоката обратно.

Търговецът използва доставчици от Азия или други места извън ЕС, до които купувачът не може да изпрати стоката обратно. Пристига стока, различна от рекламираната. Продуктът прилича на показания в сайта, но е с осезаемо по-ниско качество, от по-нисък клас или имитира известна марка.

Продуктът прилича на показания в сайта, но е с осезаемо по-ниско качество, от по-нисък клас или имитира известна марка. Доставката се бави с месеци. КЗП посочва закъснения от месец, два или повече.

КЗП посочва закъснения от месец, два или повече. Обратната пратка излиза прекалено скъпо. Според комисията високите разходи за международен транспорт се използват, за да откажат клиента от рекламация.

Според комисията високите разходи за международен транспорт се използват, за да откажат клиента от рекламация. Продавачът отказва да приеме рекламация. КЗП описва и случаи, в които търговецът отказва връщане при неподходящ размер или възстановяване на сумата при видим дефект.

Фалшиви почивки с AI преди Черния петък

Когато ви искат превод на място

Притискат ви да платите по време на демонстрация или томбола. Предупреждението обхваща продажби извън магазини, включително представяния на матраци, уреди и медицински изделия. КЗП посочва случаи на натиск или сплашване на възрастни хора и хора със заболявания, за да направят превод за стоката.

Проверете фирмата и името по сметката

Вижте дали магазинът посочва фирма, адрес и телефон. При непознат продавач проверете дали някой действително отговаря на номера и дали адресът на сайта съвпада с официалния сайт на марката или магазина, за който се представя. КЗП съветва още да проверите дали търговецът е регистриран в ЕС, с какви доставчици работи и има ли оплаквания от купувачи.

Ако плащането е с банков превод, сравнете името на получателя с името на продавача. Искането за превод към физическо лице или към друг титуляр е сред сигналите, на които комисията обръща специално внимание.

Къде да потърсите помощ

При спор с търговец в България можете да подадете жалба онлайн до КЗП или на място в регионално представителство. Приложете касова бележка или фактура и документите, които показват какво сте поръчали и какъв е проблемът.

Фалшиви сайтове примамват с огромни намаления: как да ги разпознаем

Ако живеете в България и спорът е с търговец от друга държава в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство, можете да потърсите съдействие от Европейския потребителски център. Първо пишете на продавача, ако е възможно. Към жалбата приложете потвърждението на покупката, документа за плащане и кореспонденцията.