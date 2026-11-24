Ако онлайн магазин ви поиска превод по лична сметка, проверете кой ще получи парите, преди да платите. Това е един от сигналите, за които Комисията за защита на потребителите (КЗП) предупреждава преди Черния петък на 27 ноември. Сред 13-те практики в списъка ѝ са копия на сайтове на утвърдени търговци, магазини, които изчезват след продажбите, и натиск да платите веднага.
Комисията съобщава, че „получава сигнали и жалби, голяма част от които за повтарящи се нарушения на закона“. По тях работи с компетентните институции, включително с органите на реда.
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Как ви подвеждат преди поръчката
- Магазинът изчезва след продажбите. Търговецът приема поръчки през сайт или социалните мрежи, а след като натрупа оборот, закрива магазина или изчезва от интернет.
- Сайтът копира познат магазин. Страницата наподобява тази на утвърдена фирма, за да ви подведе, че поръчвате от нея.
- Таймер ви пришпорва да платите. Ярък брояч отброява оставащите минути или секунди до края на промоцията, за да вземете решение набързо.
- Внушават ви, че стоката свършва. Съобщения за изчерпващи се наличности и намаления „само днес и само сега“ могат да ви притиснат да поръчате веднага.
- Описанието обещава качества, които стоката няма. Решението за покупка се опира на невярна информация за продукта.
- Известно лице уж препоръчва продукта. В рекламата се използва образът на популярна личност без нейно участие.
- Европейско име прикрива кой продава. Името на магазина и снимките създават впечатление за европейски произход, а зад офертата може да стои търговец извън ЕС, който предлага стоки с друг произход или имитации на марки.
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Какво се случва след плащането
- Няма къде да върнете пратката. Търговецът използва доставчици от Азия или други места извън ЕС, до които купувачът не може да изпрати стоката обратно.
- Пристига стока, различна от рекламираната. Продуктът прилича на показания в сайта, но е с осезаемо по-ниско качество, от по-нисък клас или имитира известна марка.
- Доставката се бави с месеци. КЗП посочва закъснения от месец, два или повече.
- Обратната пратка излиза прекалено скъпо. Според комисията високите разходи за международен транспорт се използват, за да откажат клиента от рекламация.
- Продавачът отказва да приеме рекламация. КЗП описва и случаи, в които търговецът отказва връщане при неподходящ размер или възстановяване на сумата при видим дефект.
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Когато ви искат превод на място
- Притискат ви да платите по време на демонстрация или томбола. Предупреждението обхваща продажби извън магазини, включително представяния на матраци, уреди и медицински изделия. КЗП посочва случаи на натиск или сплашване на възрастни хора и хора със заболявания, за да направят превод за стоката.
Проверете фирмата и името по сметката
Вижте дали магазинът посочва фирма, адрес и телефон. При непознат продавач проверете дали някой действително отговаря на номера и дали адресът на сайта съвпада с официалния сайт на марката или магазина, за който се представя. КЗП съветва още да проверите дали търговецът е регистриран в ЕС, с какви доставчици работи и има ли оплаквания от купувачи.
Ако плащането е с банков превод, сравнете името на получателя с името на продавача. Искането за превод към физическо лице или към друг титуляр е сред сигналите, на които комисията обръща специално внимание.
Къде да потърсите помощ
При спор с търговец в България можете да подадете жалба онлайн до КЗП или на място в регионално представителство. Приложете касова бележка или фактура и документите, които показват какво сте поръчали и какъв е проблемът.
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Ако живеете в България и спорът е с търговец от друга държава в ЕС, Исландия, Норвегия или Обединеното кралство, можете да потърсите съдействие от Европейския потребителски център. Първо пишете на продавача, ако е възможно. Към жалбата приложете потвърждението на покупката, документа за плащане и кореспонденцията.