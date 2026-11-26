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И зборът на нов Ловчански митрополит може да се състои в края на януари или през февруари 2027 г. Това обяви Врачанският митрополит Григорий, който временно управлява епархията след кончината на митрополит Гавриил. По думите му предстои да бъде задействана процедурата, разписана в Устава на Българската православна църква (БПЦ), предава NOVA.

Първата стъпка ще бъде свикването на Епархийския съвет на Ловчанската епархия, който трябва да отправи официално искане до Светия синод за съставяне на списък с кандидатите за овдовелия митрополитски престол. Григорий изрази надежда това да стане навреме за предстоящото заседание на Светия синод на 10 декември.

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Кандидатите ще бъдат определени измежду епископите на Българската православна църква. Списъкът трябва да бъде предоставен на епархийските избиратели най-малко три седмици преди първото гласуване. При него представителите на духовенството и миряните ще излъчат двама кандидати, между които на следващата неделя Светият синод ще проведе каноничен избор.

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Митрополит Григорий уточни, че все още не може да се посочи конкретна дата за вота. Съгласно църковния устав обаче изборът трябва да бъде проведен в рамките на три месеца след кончината на предишния митрополит.

„Може да бъде и по-рано, в края на януари, може да бъде и февруари. Всичко зависи вече как ще се движи процедурата“, каза Григорий.

Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след тежки здравословни усложнения. В началото на месеца той беше приет по спешност във Военномедицинската академия, където състоянието му впоследствие се влоши критично. Ден след кончината му Светият синод проведе извънредно заседание, на което определи Врачанския митрополит Григорий за наместник на епархията и му възложи организацията на избора на нов духовен предстоятел.

Почина Ловчанският митрополит Гавриил

На 24 ноември Ловеч се прости със своя владика. Българският патриарх Даниил отслужи опелото в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, а митрополит Гавриил беше погребан в двора на храм „Св. Троица“ до сградата на митрополията. В града беше обявен тридневен траур.

Избран за Ловчански митрополит през 2001 г., Гавриил посвети четвърт век на духовното, просветното и благотворителното дело в епархията. Сред най-значимите му инициативи са изграждането на новия катедрален храм в Ловеч, за чието строителство дарява средства от продажбата на лични имоти, и създаването на православното училище „Св. Седмочисленици“. След кончината му митрополит Григорий подчерта, че неговият наследник ще трябва не само да съхрани постигнатото, но и да продължи да надгражда оставеното от владиката дело.