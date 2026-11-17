ГЕРБ-СДС ще предложи отпадането на част от данъчните промени, предвидени за 2027 г. Сред тях са новият данък върху свръхпечалбите, увеличението на данъчните оценки на имотите и облагането на ваучерите за храна.

Това обявиха депутатите Владислав Горанов, Теменужка Петкова и Десислава Танева на брифинг в Народното събрание.

От парламентарната група смятат, че предложеното увеличение на данъчната тежест е неоправдано и необходимите средства могат да бъдат осигурени чрез ограничаване на бюджетните разходи.

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„Ще предложим изменения между първо и второ гласуване, които се надявам да срещнат подкрепа на здравомислещите сили в Народното събрание“, заяви Владислав Горанов.

Против данъка върху свръхпечалбите

Едно от основните предложения на ГЕРБ-СДС е отпадането на еднократния данък от 33% върху свръхпечалбите на определени сектори, включително банки, застрахователи, телекомуникационни компании и големи търговски вериги.

Според Горанов подобно облагане е оправдано само при извънредни обстоятелства или сериозни пазарни изкривявания.

Той посочи като примери пандемията от COVID-19 и началото на войната на Русия срещу Украйна през 2022 г., когато определени икономически сектори са имали възможност да реализират извънредни печалби.

По думите му през 2026 и 2027 г. няма основания за подобен извънреден данък.

Горанов определи мярката като опит за саморазправа с определени сектори и изрази съмнение, че очакваните от правителството приходи действително ще постъпят в бюджета.

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Искат да отпадне увеличението на данъчните оценки на имотите

ГЕРБ-СДС няма да подкрепи и предвиденото поетапно увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Горанов призна, че съществува сериозно разминаване между данъчните оценки и пазарните цени, но според него предложеното механично увеличение не решава проблема.

„Увеличението с 30, 40 или 50%, освен че ще увеличи данъчната тежест за собствениците на имоти, няма по никакъв начин да реши проблема с разминаването между данъчните оценки и реалната им пазарна цена“, посочи той.

Проектът предвижда актуализация на базисните данъчни стойности с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г.

Против задължителната регистрация по ДДС при определени имотни сделки

Теменужка Петкова обяви, че ГЕРБ-СДС ще предложи да отпаднат и текстовете, които предвиждат задължителна регистрация по ДДС на физически лица при извършване на облагаеми доставки, свързани с продажба на нов недвижим имот или прехвърляне на право на строеж върху урегулиран поземлен имот.

Според нея подобно изискване ще създаде допълнителна административна и данъчна тежест за засегнатите граждани.

„Подобна мярка е нереална и би довела единствено до утежняване и на административната тежест, и на данъчната тежест за физическите лица“, заяви Петкова.

Искат отпадане на данъка от 7% върху ваучерите за храна

От ГЕРБ-СДС настояват да отпадне и предложеното 7-процентно облагане на ваучерите за храна.

В проектобюджета за 2027 г. е предвидено максималната месечна стойност на ваучерите да се увеличи до 200 евро, като сумата до 102,26 евро остава необлагаема.

Партията предлага също да не се допуска увеличението от 3 на 7% на данъка върху разходите за лично ползване, известен още като „данък уикенд“.

„Предложената промяна и увеличаване на данъчната тежест не е обоснована с нищо друго, освен с това, че на правителството им трябват приходи“, коментира Теменужка Петкова.

Искат промени и при акцизите

Десислава Танева заяви, че ГЕРБ-СДС е против предложението на правителството да отпадне принудителната административна мярка за запечатване на склад при установено нарушение.

Тя настоя и за прецизиране на текстовете, свързани с новия акциз върху мощните автомобили.

Защо ГЕРБ оспорва данъчните промени

Според Владислав Горанов правителството представя намаление на разходите по консолидираната фискална програма с около 800 млн. евро, но разходите по националния бюджет всъщност нарастват с близо 2,5 млрд. евро.

Той предупреди, че увеличаването на данъците в условията на очаквано забавяне на икономическия растеж е неправилен подход.

Предложенията на ГЕРБ-СДС предстои да бъдат внесени за разглеждане между първото и второто четене на съответните законопроекти. Това означава, че засега става въпрос за заявени намерения за промени, а не за вече отменени данъци.