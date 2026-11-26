М ила Кунис и съпругът ѝ Аштън Къчър се оказва, че са имали страстни екранни сцени с едни и същи две холивудски звезди в хода на актьорските си кариери.

43-годишната Кунис гостува в епизода от сряда, 25 ноември, на подкаста Let’s Talk Off Camera на водещата Кели Рипа. В началото на разговора ководещата и продуцентка Джан Шилай сподели, че за първи път е гледала филма на Кунис от 2010 г. „Черният лебед“ като подготовка за интервюто и е намерила интимната сцена между нея и Натали Портман за „наистина адски гореща“.

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След като Рипа (56 г.), Шилай и Кунис обсъдиха работата по „Черният лебед“, в самия край на епизода актрисата се върна към темата и посочи и други случаи, в които е целувала жени на големия екран.

„В него няма целувки, така че няма да е толкова секси“, пошегува се Кунис по повод предстоящия си филм Nightwatching, след което се обърна към Шилай и подхвърли за още един проект с екранна целувка. „Чакай, Джан, има още нещо... Има две жени, с които и двамата със съпруга ми сме се целували“, допълни тя.

Източник: Getty Images

Кои са двете актриси

Както отбеляза Кунис, едната от тях е 45-годишната Натали Портман, с която Къчър си партнира във филма „Просто секс“ (No Strings Attached) от 2011 г. Втората е 48-годишната Зоуи Салдана - Къчър и Салдана участват заедно в романтичната комедия „Познай кой“ (Guess Who) от 2005 г., а Кунис и Салдана играят заедно във филма „След секс“ (After Sex), излязъл през 2007 г.

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„Това са добри жени, с които да се целуваш“, отвърна Рипа.

„Така че отиди и намери филма със Зоуи Салдана“, посъветва Кунис.

Портман спечели „Оскар“ през 2011 г. за ролята си на напрегната балерина в „Черният лебед“. Кунис играе друга балерина, с която героинята на Портман се конкурира - и в една сцена под въздействието на екстази двете имат интимно сближаване. През 2011 г. бъдещият съпруг на Кунис - Къчър (двамата сключиха брак през 2015 г.) - изигра главна роля редом до Портман в „Просто секс“, където двамата влизат в ролите на дългогодишни приятели, които започват необвързваща връзка и постепенно се влюбват.

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„Неловко и същевременно много удобно“

По време на подкаста Рипа и Шилай попитаха Кунис - която призна, че е гледала „Черният лебед“ само веднъж - как се е чувствала при заснемането на интимната сцена с Портман тогава.

Източник: БГНЕС

„Всъщност беше доста неловко, защото с Нат бяхме наистина добри приятелки. Беше неловко и същевременно много удобно едновременно“, си спомни Кунис.

„Не знам как да го опиша. Неловко е, защото ти се ще да се разсмееш на абсурда, но ви е толкова удобно една с друга, защото сте толкова близки приятелки“, допълни тя.

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„Така че има едно такова странно ниво, на което си казваш: „О, Боже мой, какво правим? Изглеждаме като идиоти.“ Идва ти такава мисъл, нали? Защото си казваш: „Никой няма да повярва на това“, но сте достатъчно близки, за да го направите“, допълва тя.

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Къчър и Кунис станаха популярни като екранна двойка в сериала „Шеметните години“ (That ‘70s Show) в края на 90-те и началото на 2000-те, започнаха да излизат през 2012 г., ожениха се през 2015 г. и имат две деца - дъщеря Уайът (на 12 г.) и син Димитри (на 9 г.). На големия екран Кунис се появи последно в миналогодишната мистерия от поредицата „Вади ножовете“ - Wake Up Dead Man.

Източник: People