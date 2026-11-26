Националният осигурителен институт (НОИ) няма да участва в отпускането и изплащането на коледната помощ за най-уязвимите групи. От института уточняват, че помощта се изплаща отделно от пенсиите.

По правилата, въведени през 2026 г., Агенцията за социално подпомагане отпуска и изплаща целевата помощ за Коледа и Великден по реда на Закона за социалното подпомагане. Размерът ѝ се определя всяка година със Закона за държавния бюджет, а правилникът за прилагане на Закона за социалното подпомагане уточнява кой има право на помощта, при какви условия и как се получава тя.

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

За информация относно правото на помощ, размера ѝ и сроковете за изплащане гражданите могат да се обърнат към дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

В предишни години Министерският съвет определяше размера на коледните и великденските добавки за пенсионерите с постановление, а НОИ изплащаше сумите.

Кой има право на коледните 50 евро

Припомняме, че Агенцията за социално подпомагане е начислила по 50 евро на 513 432 души. Сред тях са над 360 000 пенсионери с доходи под линията на бедност, която за 2026 г. е 390,63 евро.

Близо 530 000 българи ще получат по 50 евро за Коледа от държавата

Право на помощта имат също хората, които получават месечни, целеви или еднократни социални помощи, одобрените за помощ за отопление през този сезон и семействата, които получават месечна помощ за дете с трайно увреждане.

Сред правоимащите са и семействата, които получават месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия, подпомаганите ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, както и децата, настанени при роднини, близки или в приемно семейство. Помощта обхваща и младежи до 21 години, които за първи път напускат резидентна грижа или приемно семейство и получават месечна целева помощ за преминаване към самостоятелен живот.