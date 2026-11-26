В еригата Macy's отложи за събота своя юбилеен 100-тен годишен парад за Деня на благодарността в Ню Йорк заради тежки метеорологични условия.

Подготовката за провеждането на емблематичното празнично събитие, известно с гигантските си балони, които плават сред небостъргачите на града, вече беше започнала, когато прогнозата за проливен дъжд и силни ветрове в четвъртък доведе до отлагането.

Парадът е бил преустановяван по време на Втората световна война, но никога досега не е бил отлаган заради времето. През 1971 г. Macy's решава да остави на земята балоните, които често изобразяват любими герои от поп културата, отново заради лоши метеорологични условия, съобщава ВВС.

Macy's Thanksgiving Day Parade postponed due to nor'easter - first time ever due to weather https://t.co/3cmSl1MUe9 https://t.co/aBVaJfXlN7 — New York Post (@nypost) November 25, 2026

Мощна крайбрежна буря се очаква да засегне района на Ню Йорк през следващите дни.

В сряда вечерта губернаторът на Ню Йорк Кати Хоукъл обяви извънредно положение за Лонг Айлънд, град Ню Йорк и окръг Уестчестър.

Очаква се мощната североизточна буря да донесе твърде силни ветрове и да направи пускането на емблематичните балони опасно.

От Macy's планираха да издигнат в небето 100 надуваеми фигури, за да отбележат своя 100-тен парад, и да представят 10 нови балона, включително един, изобразяващ анимационното куче Блуи с корона, и друг, показващ герой от "Миньоните", яздещ банан като кон.

"Макар сърцата ни да са разбити, че парадът ни беше отложен, безопасността на нашите партньори, безопасността на участниците и зрителите е и винаги ще бъде наш основен приоритет", заяви Уил Крос, изпълнителен продуцент на парада, по време на пресконференция в сряда с градските власти.

Крос каза още, че гигантските балони ще бъдат изпуснати в сряда вечерта и съхранявани в база в съседния щат Ню Джърси, докато не бъдат надути отново за парада в събота.

Macy's потвърди новата дата на парада и актуализира брояча за обратно отброяване на уебсайта си, за да отрази съботната програма. Междувременно телевизия NBC обяви, че в четвъртък ще излъчи парада от 2025 г.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани, който няма да присъства на парада в събота заради планирана операция, заяви на пресконференцията, че "трябва да се планира за всяка възможност" и потвърди, че "екстремното време е принудило" властите да направят промяната.

"Знаем, че това е неудобство за мнозина, които идват да посетят нашия град. Това решение обаче беше взето, като безопасността беше поставена на първо място", каза той. "Искаме да сме сигурни, че ще предложим парад, който е не само невероятен и зрелищен, но и такъв, който не е за сметка на ничия безопасност.", допълни още.

Мамдани добави също, че в събота по маршрута на парада ще има засилено полицейско присъствие и че "към момента няма известни конкретни или достоверни заплахи за парада".

The 100th edition of the annual Macy's Thanksgiving Day Parade in New York City will be postponed for two days due to forecasts of a major storm with high winds, marking the first time the event has been rescheduled due to severe weather https://t.co/iaXT9EV0jw https://t.co/JoFDWUGIxs — Reuters (@Reuters) November 26, 2026

Крос допълни, че Macy's проучва какви разходи може да покрие в резултат на забавянето и каза, че компанията е във връзка с оркестрите, изпълнителите и другите участници, които са пътували до града за събитието.

По време на някои минали паради силните ветрове и лошото време са водили до разкъсване и спадане на балоните, както и до сблъсъци с улични лампи, причинили наранявания.

Националната метеорологична служба на САЩ издаде предупреждение за силен вятър, валидно от 10:00 часа местно време (15:00 часа по Гринуич) в четвъртък до 01:00 часа (06:00 часа по Гринуич) в петък, с пориви, които потенциално могат да достигнат 97 км/ч (60 мили в час) - въпреки че най-силните ветрове вероятно ще се появят след часа, в който парадът трябваше да приключи.

Проливни дъждове и крайбрежни наводнения ще създадат допълнителни опасности в източната част на САЩ с преминаването на бурята, докато в някои вътрешни райони може да завали и сняг, съобщава метеорологичната служба на Би Би Си.

Губернаторът на съседния щат Ню Джърси в сряда обяви извънредно положение във всички 21 окръга на щата, считано от 18:00 часа местно време (23:00 часа по Гринуич).

BREAKING: The 100th annual Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York City will be postponed to Saturday due to weather https://t.co/8Rpqjxm9y5 — WAFB (@WAFB) November 25, 2026

От кабинета на губернатор Мики Шерил заявиха, че се очаква мощната крайбрежна буря да донесе разрушителни ветрове, обилни валежи и тежки приливни наводнения до петък, като крайбрежните общности и тези около заливите са изправени пред най-голям риск. Шерил призова жителите да избягват пътуванията, доколкото е възможно, след като бурята пристигне.

Първоначално наречен Коледен парад на Macy's, празникът, който включва и изпълнители на живо, дебютира през 1924 г. като начин за стимулиране на празничните продажби. Той е основан от служители на Macy's и техните семейства.

От 1942 до 1944 г. Ню Йорк остава без парад, тъй като САЩ насочват материали като каучук и хелий към военните усилия на страната.

Маршрутът на шествието с дължина 4 км (2,5 мили) започва от водещия магазин на Macy's на площад Хералд и завършва в Горен Уест Сайд в Манхатън, като изпълнители и зрители се нареждат по улиците, за да посрещнат Дядо Коледа и да дадат началото на празничния сезон.

Кънтри изпълнителката Меган Морони и номинираният за "Грами" Теди Суимс трябваше да пеят пред водещия магазин, но не е ясно дали те, заедно с десетките знаменитости и артисти на платформите в програмата, ще се завърнат в събота.