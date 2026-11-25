Народното събрание прие на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. Въпреки предвидените близо 427 млн. евро повече за здравеопазване, основният спор в пленарната зала е дали средствата за профилактика са достатъчни и защо болничното лечение продължава да поглъща най-много пари.

Предвиденото увеличение на средствата за профилактика е около 25%, докато за болнична помощ е около 9%. Опозицията обаче посочва, че в абсолютна стойност парите за лечение по клинични пътеки отново значително надхвърлят тези за превенция, предаде NOVA.

Здравният министър Катя Ивкова защити заложените в бюджета приоритети.

„Общо ръстът в процентно съотношение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Логиката за повече превенция и профилактика с цел намаляване на бремето на болестта е неоспорима“, заяви тя.

Аргументите ѝ обаче не убедиха опозицията.

Лекарският съюз настоява за преразглеждане на бюджета на НЗОК за 2027 г.

„Виждаме, че отново парите за болниците са повече“, посочи Лъчезар Иванов от ГЕРБ.

„Да, виждаме първи стъпки, но дали те са достатъчни? Според нас, за съжаление, за поредна година не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи“, коментира Джевдет Чакъров от ДПС.

Къде отиват допълнителните пари за здраве?

Александър Симидчиев от „Демократична България“ представи разпределението на допълнителните средства в бюджета чрез сравнение за всеки 100 евро.

„От тези нови 100 евро, които получаваме, 40 отиват в болниците, 25 отиват за лекарства. А за това, което се изтъкваше за профилактика, за личния лекар, за специалистите в извънболничната помощ и за изследвания, взети заедно, остават едва 14 евро. Системата пак казва на всеки един от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница“, вместо: „Идвайте навреме“, каза Симидчиев.

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По време на дебатите отново беше поставен и въпросът за липсата на предвидени средства за възнагражденията на младите лекари.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ оспори заявения от управляващите приоритет за ранно откриване на заболяванията.

„Министерството на здравеопазването и управляващите използват две, мекият начин да ги нарека е манипулации, точният начин да ги нарека е лъжи. Първата от тях е, че има приоритет върху превенцията и профилактиката“, заяви той.

От „Възраждане“ също разкритикуваха увеличаването на бюджета без промяна в модела на финансиране на здравеопазването.

„Всяка година от 5 години насам ние от „Възраждане“ виждаме едно и също нещо - един милиард лева повече е в касата и нищо различно“, каза Георги Георгиев.

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Какво предвижда бюджетът за пациентите през 2027 г.?

Както Vesti.bg вече съобщи, проектобюджетът на НЗОК предвижда увеличение на средствата за здравеопазване с 8,1%, като размерът на здравноосигурителната вноска остава 8%.

Според представените от НЗОК разчети за следващата година са предвидени средства за 2,7 млн. годишни профилактични прегледа и 4,9 млн. диспансерни прегледа при личните лекари.

За нови профилактични дейности са заложени целево 10 млн. евро, включително за разширяване на прегледите при деца и ученици от 7 до 18 години и изследвания за ранно установяване на проблеми, свързани със затлъстяването.

Предстои депутатите да внесат предложения за промени в законопроекта между първото и второто четене, преди окончателното приемане на бюджета.