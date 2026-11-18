Б ългарският лекарски съюз (БЛС) има резерви към проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. и настоява той да бъде преразгледан. Това заяви председателят на съсловната организация д-р Николай Брънзалов на пресконференция в столичен хотел.

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„Настояваме за баланс при разпределението на средствата в бюджета на НЗОК за 2027 г., а това е напълно постижимо между първо и второ четене на законопроекта, без да налага промяна в общата финансова рамка“, посочи д-р Брънзалов.

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От БЛС очакват още в началото на преговорите по Националния рамков договор да бъдат договорени ефективни механизми за контрол върху отчитането и заплащането на медицинските дейности.

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Сред исканията на съсловната организация е и увеличаване на средствата за медицинска помощ, като допълнителното финансиране да бъде насочено към повишаване на цените на медицинските дейности, каза още председателят на БЛС.