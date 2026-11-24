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Европейската комисия се очаква да обяви днес оценката си за бюджетния план на България за 2027 г.

В предварителната си оценка ЕК изчислява, че нетните разходи през 2026 г. нарастват с 10,1% при препоръчан максимум от 4,2%.

София предлага част от одобрените средства за 2027 г. да останат задържани до 1 ноември и да се отпуснат след тази дата само при определено условие.

Очаква се днес Европейската комисия да обяви оценката си за бюджетния план на България за 2027 г. Страната е в процедура за прекомерен дефицит от юли, а Брюксел вече поиска обяснение как правителството ще ограничи ръста на държавните разходи. По програмата на Европейския парламент представянето на есенния пакет и дебатът в Страсбург започват в 15 ч. местно време, 16 ч. българско време.

България изпрати бюджетния си план на 15 октомври. В писмо от 26 октомври службите на ЕК посочват, че според този план нетните разходи през 2026 г. нарастват с 10,1% при препоръчан максимум от 4,2%. За 2027 г. очакваният ръст е 1,3% при максимум от 3,4%. По-бавният ръст догодина свива натрупаното отклонение, което остава дори след отчитане на гъвкавостта за разходите за отбрана. ЕК предупреждава, че процедурата може да бъде затегната, ако последващата оценка покаже, че България не е предприела ефективни мерки.

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Какво предлага Донев за разходите

В отговора си от 2 ноември финансовият министър Гълъб Донев предлага първостепенните разпоредители с бюджет да могат да използват до 90% от одобрените им годишни средства. Останалите 10% ще могат да бъдат отпуснати след 1 ноември 2027 г., ако това не влоши салдото по държавния бюджет.

Предложението предвижда изключения за общинските бюджети, за звената на делегиран бюджет, финансирани от държавния бюджет, и за средствата за помощи и обезщетения за домакинствата по бюджета на социалното министерство. В същото писмо Министерството на финансите прогнозира дефицит от около 5% от БВП през 2026 г., 4,2% през 2027 г., 3,5% през 2028 г. и 2,8% през 2029 г.

Защо България е в процедура

Съветът на ЕС откри процедурата на 10 юли 2026 г. Тогава прогнозата на Европейската комисия е за дефицит от 4,1% от БВП през 2026 г. и за задържането му над прага от 3% и през 2027 г. Съветът препоръча България да ограничи ръста на нетните разходи и да коригира прекомерния дефицит до 2029 г.

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Освен становищата по бюджетните планове на страните от еврозоната, есенният пакет включва оценки по процедурите за прекомерен дефицит, доклад за ранно предупреждение за макроикономически дисбаланси и съвместен доклад за заетостта.