Минималната работна заплата в Гърция трябва да достигне 1000 евро през януари 2028 г. Това е целта, която гръцкият премиер Кириакос Мицотакис потвърди при представянето на основните параметри на бюджета за 2027 г. пред Министерския съвет, съобщава „Катимерини“.

В момента минималното месечно възнаграждение в страната е 920 евро бруто, след като от 1 април тази година беше увеличено с 40 евро.

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Според официалния проектобюджет на гръцкото финансово министерство предстоят още две увеличения - до 960 евро през април 2027 г. и до 1000 евро през януари 2028 г.

Ако планът бъде изпълнен, най-ниското възнаграждение в страната ще нарасне с общо 80 евро спрямо сегашния си размер.

По-високи доходи и по-ниска безработица

„Бюджетът за 2027 г. отразява прехода на националната икономика към нова динамична фаза“, заяви Мицотакис.

Гръцкото правителство прогнозира икономически растеж от 2,3% през следващата година, увеличение на инвестициите със 7,9% и на износа с 3,1%.

Очакванията са съотношението на държавния дълг към брутния вътрешен продукт да намалее със 7 процентни пункта, а безработицата да спадне до 7,9% при около 18% през 2019 г.

В бюджета е заложено и понижаване на средногодишната инфлация от 4% през 2026 г. до 2,8% през 2027 г.

Сред мерките за повишаване на доходите са предвидени намаляване на осигурителните вноски в частния сектор с 0,5 процентни пункта от април 2027 г. и въвеждане на коледна добавка от 500 евро за служителите в публичния сектор през декември следващата година.

Средна заплата от 1800 евро до 2030 г.

Мицотакис определи бюджета като „пътна карта за 2027 г.“ с перспектива до края на десетилетието.

Ден по-рано гръцкият премиер обяви и друга цел на правителството - средната месечна заплата в страната да достигне 1800 евро до 2030 г.

Той обясни, че определянето на минималното възнаграждение е обвързано с производителността на труда и инфлацията, а по-бързият икономически растеж ще позволи увеличаване на разполагаемите доходи на гражданите и финансиране на социалните политики.