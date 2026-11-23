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Детските градини, яслите и училищата може да плащат повече за ток през 2027 г. Внесеният проект за държавния бюджет не предвижда продължаване на специалната компенсация, която намалява разхода им за електроенергия до цената за домакинствата. Промяната засяга и студентските общежития, читалищата и молитвените храмове.

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„Ако тези компенсации отпаднат, със сигурност детските градини и училищата ще изпитват затруднения, предвид факта, че бюджетите ни са орязани по всички параграфи. Ако тази компенсация липсва, ще дойде момент, в който детските градини няма да могат да си платят сметките“, каза директорът на столичната 91-ва детска градина Таня Кечева в ефира на NOVA NEWS.

Студенти вече съобщават за 80 евро ток на човек

В част от общежитията в софийския „Студентски град“ проблемът със сметките за ток се усеща още тази есен. След кратко възстановяване на парното и топлата вода студенти отново сигнализираха, че се отопляват с духалки и топлят вода в електрически кани и тенджери. Някои съобщиха за сметки за ток от 80 евро на човек.

Каква компенсация остава до юни

Енергийният експерт Антон Иванов обясни пред NOVA NEWS по какъв ред образователните институции могат да получават помощ, ако специалният режим отпадне.

„До юни 2027 година всички стопански потребители, които не са в групата на енергоинтензивните, ще получат компенсация с изравняване в зависимост от хода на цените през годината. За да се избегне голямо натоварване на сметките в месеците, когато цената на електроенергията на борсата надвишава 180 евро, те ще получават допълнителна месечна компенсация“, поясни Иванов.

До 140 млн. евро за компенсации за ток на бизнеса до юни 2027 г.

Общата програма за небитови клиенти обхваща потреблението от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Основната компенсация може да покрие до 80% от разликата между средната борсова цена за целия период и базовата стойност от 122,71 евро за мегаватчас без ДДС. Тя се изплаща еднократно след края на периода, когато кабинетът ще определи точния процент според наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Как работи програмата за небитови клиенти

За месеците, в които средната борсова цена надхвърля 180 евро за мегаватчас, е договорена междинна подкрепа от 15 евро за мегаватчас чрез финансиране от Българската банка за развитие, съобщи енергийният министър Ива Петрова. Мярката е част от пакета, представен от кабинета на 12 ноември.

Колко може да струва токът

„В момента те ще изпитват затруднения да изплащат сметките си за ток, тъй като цените са много високи. За месец октомври борсовата цена надвиши 230 евро за мегаватчас. И въпреки че ще получат известна компенсация, те отново ще платят едни съществено високи сметки“, предупреди Иванов.

При високи борсови цени, по негова оценка, институциите биха плащали около 180 евро за мегаватчас при приблизително 75 евро за битовите потребители. Иванов очаква още поне два-три зимни месеца с високи цени. Според него трябва да се търси допълнителна подкрепа чрез социални фондове, тъй като средствата в енергийния фонд не стигат за разширяване на помощта.

Общините искат защита за цялата 2027 г.

Националното сдружение на общините настоява специалната компенсация за яслите, градините, училищата и уличното осветление да действа през цялата 2027 г. Ако енергийният фонд не може да осигури парите, сдружението предлага държавата да увеличи средствата за издръжка или да отпусне целеви трансфери, включително отделен трансфер за уличното осветление.

Общините предупреждават, че при по-високи сметки за отопление, осветление и работа на сградите ще се наложи да пренасочват пари от ремонти, учебни дейности и подкрепа за децата.