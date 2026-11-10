Бюджетът на НЗОК за 2027 г. нараства с 427 млн. евро, вноската остава 8%

П роектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. получи подкрепата на Надзорния съвет на институцията. При гласуването един от членовете се въздържа. Финансовата рамка предвижда увеличение на средствата за здравеопазване, без да се променя размерът на здравноосигурителната вноска, която остава 8%.

Здравното министерство представя приоритетите си и бюджета за 2027 г.

Това съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов. Като основни приоритети той посочи засилването на ролята на общопрактикуващите лекари, ранното откриване на заболявания и подобряването на детското здравеопазване.

Общият бюджет на Касата за следващата година е близо 5,68 млрд. евро. Това е увеличение с над 8,1%, или приблизително 427 млн. евро, спрямо 2026 г.

За здравноосигурителни плащания са предвидени с над 478 млн. евро повече в сравнение с настоящата година. В проектобюджета е заложен и задължителният по закон резерв от 3% за непредвидени и неотложни разходи.

Увеличението на средствата е част от общата бюджетна политика на правителството за 2027 г., която предвижда допълнително финансиране за здравния сектор. При представянето на държавния бюджет кабинетът обяви и 30 млн. евро допълнително за възнагражденията на лекарите специализанти, както и средства за изграждането на Националната детска болница.

Какво предвижда държавният бюджет за 2027 г.

Проектобюджетът, представен от правителството, е първият целогодишен държавен бюджет на България, изготвен изцяло в евро. В него са заложени приходи от малко над 51 млрд. евро и разходи в размер на близо 56 млрд. евро.

Очакваният бюджетен дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт (БВП) по националната методология, а прогнозната инфлация е 4%. Предвижда се държавният дълг да достигне 31,4% от БВП в края на 2027 г.

Правителството предлага основните данъчни ставки да останат непроменени. Максималният осигурителен доход обаче трябва да се увеличи до 2400 евро, а минималната работна заплата – до 660 евро.

Сред основните приоритети на кабинета са повишаването на доходите, подкрепата за семействата, инвестициите в здравеопазването и образованието и ограничаването на бюджетния дефицит.