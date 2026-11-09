Повече пари за ваксини, спешна помощ и болници: Здравното министерство представи приоритетите за 2027 г.

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Б юджетът на Министерството на здравеопазването за 2027 г. ще е малко над 724 млн. евро, със 78 млн. евро повече от тази година. Това заяви здравният министър Катя Ивкова при представянето на проектобюджета в сектора. За капиталови разходи са заложени малко над 28 млн. евро, предаде DarikNews.bg

„В него има повече достъп, по-добра грижа, заложено качество за по-силна здравна система“, каза министърът.

Ивкова съобщи още, че министерството е внесло промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С тях се предвижда лекарствата да са осигурени на пазара на 100%. „За всеки от нас като граждани на тази държава е важно да има достъп до лекарства“, заяви тя.

Едни и същи цени навсякъде

Друг приоритет на министерството са единните цени на лекарствата. „Да не се получава това, което видяхме всички в началото на тази година - едно и също лекарство на различни цени“, каза министърът.

Повече пари за ваксини

Министерството залага и на профилактиката, още от най-ранна детска възраст. „За да сме по-здрави, не е необходимо да достигаме до много болнично лечение. Естествено, трябва да заложим на профилактика“, заяви министърът.

По думите на Ивкова бюджетната рамка не позволява драстично увеличение, но има възможности парите да се преразпределят според приоритетите. Така в бюджета за промоция на здравето и профилактика на болестите са заложени повече средства за имунизациите по Националния имунизационен календар.

Националната детската болница

За Националната детска болница са заложени 50 млн. евро. „Националната детска болница, за чието изграждане се дебатира от толкова години, реално ще започне да се изпълнява през 2027 г.“, каза Ивкова. По думите ѝ целта е не просто да бъде построена сграда, а болницата да стане център за върхови постижения в областта на детското здраве, с модерна апаратура и инфраструктура.

Хеликоптерни площадки и нови линейки

„Не може една здравна система да функционира без качествена спешна помощ. Всички знаем, че за минути се спасяват човешки животи“, заяви министърът. Затова за спешната помощ по въздуха са предвидени допълнителни средства за изграждането на 19 хеликоптерни площадки към болници, които ще могат да работят и през нощта. Предвидена е и подмяната на 14 линейки с нови.

Болницата в Ямбол

За стратегически инвестиции са заложени малко над 14 млн. евро. В тях влиза и завършването на болницата в Ямбол, която вече 40 години не е отворила врати. „Активно работим с колегите в Ямбол, така че догодина наистина да може да отвори врати тази болница, от която има остра нужда населението в Ямбол и в цялата област“, каза Ивкова.

Над 590 млн. евро за дейности, включващи лечение на здравнонеосигурени

Според представените данни малко над 590 млн. евро са предвидени за бюджетно перо, което включва медицинска помощ за здравнонеосигурени лица, но обхваща и други дейности.

Сред тях са психиатричната и спешната медицинска помощ, както и лечението на пациенти с ХИВ/СПИН и туберкулоза.

Дигитализация и измерване на качеството

Друг приоритет е надграждането на Националната здравноинформационна система, разширяването на електронния обмен на информация и въвеждането на единни стандарти за качество.

Предвижда се работа по обективни показатели за оценяване на предоставяните медицински грижи, включително проследяване на повторните хоспитализации по едни и същи показания.

Целта на подобно измерване, според представената позиция, е подобряване на медицинската дейност, а не налагане на санкции.

Проектобюджетът предстои да премине през съответните обсъждания и процедури, преди предложените мерки да могат да бъдат приети и приложени.

Всеки специализант на държавно място ще получава стипендия от 350 евро

Всички специализанти на места, финансирани от държавата, ще получават стипендия от 350 евро освен заплатата си, обяви здравният министър.

Сега специализантите на държавни места получават 1550 евро. Със стипендията общо ще получават по 1900 евро. По думите на министъра стипендията няма да се облага с данъци.

Мярката ще обхване не само лекарите, но и медицинските специалисти, които специализират.

По данни на министерството специализантите са около 6000. Ивкова уточни, че броят им се променя постоянно, но всички ще получат стипендията.